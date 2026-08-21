李小龙的两部经典电影《猛龙过江》和《龙争虎斗》将分别在9月12日和13日，于邵氏机构独家举行一场放映。戏票已通过邵氏机构官网开售。

1972年的《猛龙过江》经过4K高清修复，将以粤语原音放映。这部电影由李小龙执导及主演，于意大利罗马拍摄。片中，李小龙与美国动作影星Chuck Norris（查克诺里斯）在罗马竞技场上的决斗，被公认为经典的武打场面。

Chuck Norris（左）和李小龙在罗马竞技场的决斗堪称武打戏经典场面。（邵氏机构提供）

于2026年3月19日辞世的Norris曾在访问中提到自己参与《猛龙过江》演出的契机。当年回到香港发展的李小龙致电在美国的Norris，说要拍一部电影，里头要有一场所有人都会记得的打斗戏。Norris说：“他问我要不要来跟他一起拍，我便问他‘我一定要输吗？’他回答：‘对，你必须输。’我最后答应了演出。”

1973年的《龙争虎斗》则是李小龙生前完成的最后一部电影。香港影坛后来的武打明星当年都在这部电影里小试牛刀，洪金宝在影片开场与李小龙有一场对打戏；当时还在跑龙套的成龙扮演反派的打手；元华和元彪则扮演武打大会的参赛选手。

《猛龙过江》（NC16）

日期：9月12日，星期六

时间：7pm

《龙争虎斗》（NC16）

日期：9月13日，星期天

时间：5pm