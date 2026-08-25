香港演员蔡思贝8月24日现身新加坡，并在社媒晒出狮城街景打卡照。她参演的周星驰执导电影《功夫女足》近期正在本地上映，本月较早前，她在香港接受《联合早报》专访时，记者提及以她身穿“88号”球衣的背影为主视觉的电影宣传广告，出现在新加坡多个地铁站。得知自己的背影遍布狮城，她开心直呼：“我要去打卡！”

截至目前，她尚未晒出与广告牌的合照。随着电影上映超过两周，宣传攻势已不如初期猛烈，不知她此行还可否找到打卡点？

蔡思贝晒出狮城街景打卡照。（取自蔡思贝IG）

蔡思贝在片中饰演盲人队医兼第三门将“孖八”，大部分时间戴着墨镜；直到电影后半段，她摘下墨镜，不少观众才惊觉孖八原来由她饰演。

她说：“演员当然希望被看见，但这次我戴着墨镜演出，观众认不出是我，我反而觉得这是角色的成功。一方面，我当然希望观众知道孖八是我演的，另一方面，大家喜欢孖八，却看不到蔡思贝的影子，也让我觉得很荣幸。”

更令她惊喜的是，向来鲜少公开称赞演员的周星驰，早前在中国大陆路演时，称她是“打得最像李小龙的女演员”。

蔡思贝坦言，当下顿时愣住，有种受宠若惊的感觉，“星爷是一个温暖的人，但拍摄期间很少称赞我们做得好。他突然说出这句话，我真的很感动。”

电影上映后引起热烈讨论，蔡思贝也感受到作品的热度，笑说自己的社媒版面几乎全被《女足》相关帖文占据，让她再次感受到“星爷的力量”。

最触动她的，是有观众留言称，自己受抑郁情绪困扰多年，已经很久没有真正笑过，却因为看了电影而重拾笑容。曾经历情绪问题的蔡思贝，对此深有感触，“我明白那种觉得什么都不好笑、整个人很麻木的状态。如果我们的作品能让别人重新感受到快乐，哪怕只是一瞬间，我已经觉得很高兴。”

张继聪急捧谢安琪：家里的最美

张继聪在片中饰演裁判，面对女球员在场上娇滴滴地假装受伤，他只会凭她们的外表来判断伤势的真假，成为《女足》的笑点之一。

现实中的他是否也会对美女格外心软？张继聪笑说，演员在工作环境中经常接触外形亮眼的艺人，早已见惯美女。

一旁的蔡思贝提醒他，家里的太太谢安琪才是最美。张继聪随即“求生欲”上线，连声附和“对对对”，顺势将太太捧上天。

蔡思贝（左）和张继聪8月初在香港为《功夫女足》接受《联合早报》专访。（创艺电影提供）

片中的他手握红黄牌，随时可判球员出局。那么，现实中遇到怎样的工作伙伴，会让他忍不住“亮牌”让对方远离自己？

张继聪认为，每个演员都有不同的入戏方式，彼此应该尊重，只要对方事前做好准备，他便不会轻易对人下定论。若非要说最不能接受的，莫过于工作态度不认真、经常分心玩手机，甚至因此忘词的演员。不过，这类情况也无须他亲自“亮牌”，导演自然会出声纠正。

他说，演员合作以完成工作为先，并非以交友为目的。若私下谈得来、能够成为朋友，是额外的幸运；若话不投机，专业完成工作便好。因此，他不会随意向搭档“亮牌”，笑说：“我尽量当一个没有意见的人，演戏就专心演戏。”