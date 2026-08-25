本地艺人陈凤玲新尝试，推出《煮我愿意》视频系列，每集亲自下厨，并邀请不同背景的嘉宾登场分享人生经历。第一集节目，陈凤玲就请来自己的中学数学老师。

陈凤玲忆述在丹绒加东女校就读的那几年，杨老师是令她印象深刻的其中一名老师。除了教数学，杨老师也注重做人的道理，作业最后一页总会附上激励人心的故事。“老师的活动纸，我收了约10年，20多岁搬家时才拿去再循环。

“跟老师交流时，他提到我结婚的对象（艺人徐鸣杰）……我还从他口中得知当年我入行时老师们的顾虑，感觉他们就像家长一样，特别温馨。老师也送了我两本关于婚姻的书籍，特别有意义。”

陈凤玲亲自下厨。（YouTube截图）

一顿饭增进感情

谈到推出此系列的契机，陈凤玲坦言，从小家里很少请客人吃饭。 “这是我们的家庭文化，所以对我来说，邀请别人来吃饭，还要亲自下厨煮给他们吃，是个较陌生的概念。”

婚后她有了自己的家，开始觉得煮一顿饭表面上看似简单，但如果这一餐是煮给她心目中很重要的人，或很想感谢的人，那就变得比较特别。

她说： “我觉得多花一点时间与身边的人有多一点连接，坐下来吃顿饭，是很有意义的事。 ”

通过吃一顿饭的时间，有机会与对方侃侃而谈，交流人生故事，让陈凤玲格外珍惜。“这也是为什么我会把这个系列取名《煮我愿意》, 也就是为别人而煮，我愿意。”

《煮我愿意》暂定五六集，目前正在拍摄。首集已在上星期天（8月23日），通过《还好吗》hhm.sg的YouTube频道播出。

从简单做起

陈凤玲透露自己有下厨的习惯，除了老公，偶尔也会煮给朋友吃。

“为了准备拍摄这个系列，我重温了几道比较熟悉和拿手的菜，也尝试新食谱，但老实说，太多步骤的菜，我头脑应付不了。”

她希望新系列可以鼓励更多人在家中宴请朋友，享受温馨的聚会，可从简单的菜色开始，并强调烹饪时的那份心意也很重要。

真情流露

陈凤玲透露，这个节目没有彩排，也没有草稿，她和嘉宾都是在“做自己”，百分百的真情流露。

问起拍摄的挑战，她说，平时下厨一般会较随性，但现在要在限定时间内完成几道菜，拍摄时还要注意到镜头，确实会有点紧张。“家里的空间毕竟较小，要容纳剧组约10人，我也需要时间适应。”