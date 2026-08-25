曾凭中国剧《主角》中女二“楚嘉禾”一角走红的演员韩沛颖，8月24日凌晨开直播时情绪失控。她不仅痛诉自己在《主角》中的重头戏遭大幅删减、拍摄期间屡受不公对待，更在与网民互动时语出惊人，影射同剧女主角刘浩存“14岁就跟了某导演”，还语带暧昧地要大家自行深挖。相关言论迅速在网上掀起轩然大波。

直播期间，面对弹幕不断刷屏，要求她“爆刘浩存的瓜”，韩沛颖顺势脱口而出：“想让我爆你们姐姐的瓜？她14岁就跟某某某导了哦，那你们去抓呀、去挖呀！”不过，刘浩存14岁时仍在吉林就读初中，尚未踏入演艺圈，因此相关说法与刘浩存公开的履历不符。

舆论发酵后改口

眼见直播间舆论迅速发酵，韩沛颖随即便改口，先称“我没提任何艺人的名字”，随后又说“14岁是我呀”。前后矛盾的说法引来大批网民质疑，批评她在毫无证据的情况下散播不实传言。

韩沛颖也公开点名怒怼同剧演员王晓晨。王晓晨早前受访时，大赞刘浩存拍摄“被泼菜戏”时十分敬业，却意外让同场戏的韩沛颖遭到网民质疑，认为是她演技欠佳、频频NG，才让刘浩存反复受罪，气得强硬反呛：“泼了一下午，请问几件衣服？”并要求王晓晨向她公开道歉。

随着舆论发酵，韩沛颖同天上午紧急发声明致歉，坦言因工作压力过大导致情绪崩溃、措辞欠妥，澄清绝无贬损意图。

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刘浩存工作室一天两声明

然而，这场风波并未就此平息。刘浩存工作室24日中午及晚上两度发表声明，严正指韩沛颖散播不实内容，损害刘浩存名誉，即使对方已经道歉，仍将保留依法追究的权利。声明也要求各大平台下架惹争议的视频，并强调将对侵权行为追责到底，绝不姑息。

此外，外界一度将韩沛颖与资深中国男星张嘉益及其团队联系起来。张嘉益工作室25日发表声明，澄清韩沛颖并非旗下签约艺人。