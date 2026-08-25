（台北讯）台湾歌手徐怀钰日前遭家人爆料，指她离家超过12年，期间未曾探视失智母亲，直到母亲过世后才因遗产问题出面，让多年的家庭纠纷浮上台面。徐怀钰经纪公司全面否认有关指控；与她合作长达19年的舞蹈老师张胜丰也发声力挺，强调据他多年来亲眼所见，徐怀钰一直为家庭付出很多。

张胜丰说，自己与徐怀钰相识、合作至少19年，对于近日外界关注的家庭事件，他以过来人的身分说出亲眼所见：“在我认识她、陪她上课练舞的那段时间里，她真的是一个非常孝顺、非常顾家的女孩。”

他回忆，当年徐怀钰来上课、练舞，经常会带着弟弟、妹妹一起同行，也很听妈妈的话，很多事情第一个想到的从来不是自己，而是家人，“有好吃的、有好用的，她总是先想到要买给家人，对家人很舍得，反而对自己非常节省，常常舍不得买、舍不得吃。”

张胜丰强调，这些并非听闻而来，而是多年相处过程中亲眼见到的情况。他也指出，一个家庭多年来究竟发生了什么，外人很难了解全貌，因此不适合评论谁对谁错，“但至少在我认识徐怀钰的那些年里，我看到的是一个努力工作、把家人放在自己前面，为家庭付出很多的女孩。”

最后他说：“她曾经为这个家尽心尽力，这一点，我愿意替她作证。”