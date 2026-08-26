The Rotten Files with Stephanie Soo

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对熟悉Stephanie Soo的观众而言，“The Rotten Files”不是她第一次讲述真实犯罪故事。这位从吃播（Mukbang）起家的美国韩裔创作者，凭借YouTube系列“Rotten Mango”累积了不少忠实粉丝。她不只还原案件，更从受害者、家庭与社会背景等角度，层层拆解案件发生的原因及背后动机。

从脚本撰写、资料搜集到视频剪辑，Stephanie Soo与团队几乎一手包办，在YouTube上也拥有相当程度的创作自主权。如今走进Netflix，面对不同的制作体系，她还能在多大程度上决定自己想分享什么？“The Rotten Files”又将如何与她过去的YouTube内容区分开来？

癌症复发后，伊丽莎白（右）一边面对恐惧，一边为孩子做好母亲可能离开的准备。（互联网）

别祝我好运

Don’t Say Good Luck

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人生从来不只有一个身份。剧情围绕伊丽莎白（Melanie Lynskey饰）与女儿苏菲（Sunny Sandler饰）展开。癌症复发的伊丽莎白一边处理自己的恐惧，一边思考该如何让孩子为最坏的情况做好准备。与此同时，高中生苏菲正忙着学校音乐剧的演出，同时也在友情、青春期的自我探索与家庭压力之间寻找自己的位置。

每个人在生活中都有自己的困扰，同时扮演着不同的身份。我们可能是父母、子女、朋友，同时也只是我们自己。家人的意义并不是要求一个人做好“完美的女儿”或“完美的母亲”，而是在面对困难时依然能理解、支持、陪伴彼此一起面对。