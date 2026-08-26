Fandom Stage

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什么叫终极追星？抢票拼手速，拍照拼臂力，应援拼肺活量和记忆力，还得会做PPT拉路人入坑。追星这回事，爱只是入场券，想跟上偶像就得把自己练成全能铁人。

因为平时接触韩娱，自己也爱看演唱会，K-pop粉丝的狂热浓度常让我惊叹。这回，他们终于登上首档K-pop粉丝生存综艺，40人不用偶像助阵也能撑起全场。

节目由Highlight队长尹斗俊主持，集结g.o.d、BIGBANG、SHINee、EXO、MONSTA X、SEVENTEEN、DAY6、TWICE、TXT和RIIZE共10组粉丝团，横跨五个世代，追星资历合计110年。

抢票地狱最吸睛

参与比赛的粉丝横跨五个世代。（翻摄自视频画面）

我最期待的绝对是抢票地狱。节目很懂观众想看什么，第一关就放大招，网页卡死、座位秒杀、付款倒数，每一秒都是追星人的集体PTSD（创伤后应激障碍）。夺冠队伍分享私藏秘诀，如果晚上8时开票，就在7时30分至7时50分之间关机，让手机睡一觉再重启。以后抢不到票，至少不能再怪手机没睡饱。

网速不够，有时还得靠咒语来救。韩圈流传一个趣味梗，抢票、考试等关键时刻连喊三次SHINee成员李泰民的名字，愿望就会实现。于是全场不分敌我一片“李泰民”，谁家偶像不重要，票到手才是正经事。

相比之下，元祖男团g.o.d粉丝fangod就被电脑购票系统杀得措手不及，连解除浏览器弹窗都搞不定，默默流下时代的眼泪。但别急着取笑姐姐们，镜头一转到盲拆专辑找小卡的复活赛，妈妈辈马上手起刀落，火力全开。姐姐们不是不行，只是第一关不小心走错赛道。

网页卡死、座位秒杀、付款倒数，粉丝紧张抢票。（翻摄自视频画面）

追星不看年纪

另一个看点是站姐抓拍兼修图。所谓站姐，就是专门追拍偶像，经营粉丝站的摄影高手。平时社媒上的神图，全靠她们在台下用爱发电。这次采用团体战，有人扛专业“大炮”，有人拿手机，既要捕捉偶像热舞瞬间还得限时修图，制作组更派出资深摄影记者踢馆。粉丝队从拍照、选图到修图一条龙快狠准，根本是饭圈（粉丝圈）摄影梦之队。

SEVENTEEN的粉丝CARAT则把体力关卡玩成了铁人三项，边跑步边狂喊应援口号，还要把13名成员本名正着念完再倒着念。别说肺活量，光是喘着气记住顺序，已经够让我举白旗。

SHINee粉丝在跑步机上边跑步，边念出偶像歌曲的应援。（翻摄自视频画面）

最有综艺感的首推TWICE粉丝ONCE。TWICE是唯一女团，四名粉丝代表中就有三名男粉。有戴着Sana同款金色假发，一出场就浮夸热舞的网红，也有热情又有戏的牛仔男，个个比偶像还抢镜。

参赛者从15岁一路跨到40岁，追星果然不看年纪。最年轻的V.I.P（BIGBANG粉丝）只有15岁，比这个二代天团20年的团龄还小，聊起作品却如数家珍，反差感十足。最年长的则是40岁的fangod姐姐，两人足足相差25岁，爱偶像的眼神倒是同款。

没有互撕火药味

当然，短短几轮游戏不足以代表整个追星文化，只能算欢乐入门版。难得的是，节目没有一般生存真人秀的互撕火药味。不同阵营会互相加油，聊起偶像时眼里都有光。身为追星界大前辈，fangod姐姐们还窝心地说：“追星这条路由我们铺好了，往后大家一起走下去。”这一刻不谈输赢，只有满满“饭圈爱”。

节目中也有粉丝提醒大家，别急着对追星族贴标签或批判。对很多人来说，偶像是一段无悔的青春，也可能是低潮时照进来的一束光。如果本身有追星，看这档韩综一定会从头共鸣到尾。即使完全不追星，也会被这群可爱的粉丝感染，越看越投入。

看完只想问：现在当追星族容易吗？没几招傍身，还真的追不起。