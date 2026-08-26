台湾资深创作歌手陈昇在音乐事业以外，近年来常作画。向来直言不讳的陈昇笑说：“因为唱片业现在‘泡汤’了，是亏钱的事。但是画画比较低成本可以赚起来。”他感叹现实中已经没有人买唱片，直言“现在谁要做唱片？做唱片亏钱！”

荷包蛋是万能“遮瑕工具”

陈昇为来临的“荷包蛋去远足了”巡演设计视觉海报，并将在10月24日来到新加坡开唱。有这么多种蛋，为什么选了荷包蛋为主题？陈昇在台北接受《联合早报》访问时说：“人必须要有蛋啊，你不觉得荷包蛋很酷吗？到哪里都不违和，和任何菜色搭配在一起都很和谐。”他觉得荷包蛋就像个万能的“遮瑕工具”，可以盖掉一些丑陋。“绘画时也是啊，我不知道画什么的时候，就画一颗荷包蛋。”

陈昇为“荷包蛋去远足了”巡演设计视觉海报。（创时代提供）

他回忆，妈妈以前不知道要做什么菜的时候，就会煎个荷包蛋，让他吐槽：“妈！你也太‘糊弄’我们了。”顺着话题，记者乱问他怎么不试个温泉蛋，他也配合乱答：“温泉蛋很有学问啦，应该很难做，荷包蛋最没有学问了，哈哈。”

日本旅行被“赶”出餐馆

陈昇平时也喜欢和朋友到海外骑车旅行。他在2025年去了日本北海道，今年去了熊本。问他不担心熊出没？他笑说：“我们有被提醒，但是我觉得我们这么吵，熊应该会害怕吧，我们没有在怕！来一只（熊）看看怎么样，我们为民除害，哈哈！”

他也分享了在日本骑行时的一些趣事。他说，在北海道骑行时发现，当地道路比想象中狭窄，因此路上的车辆也相对较小，司机都很有礼貌。他们一行人最“恐怖”的经历，反而是在上桥的时候。陈昇笑说：“他们当然很客气，大大小小的车都排在你后面，不会超越你，但这会给你极大的压力。”当时他和朋友们骑得气喘吁吁，回头一看，身后已经排起一长串车龙，车里甚至还有老人，让他们心里忍不住直喊：“求求你们先走吧！”

陈昇平时喜欢和朋友到海外骑车旅行，也常常遇到趣事。（创时代提供）

后来，只要一看到桥，他们就干脆全体下车，改以手牵着车走。这样一来，后方车辆就可以顺利超越他们。

被问到还有哪些难忘的旅游回忆时，他幽默回应：“我们这种人，去到哪里都会让人家难忘吧！”他分享，有一次在熊本一间餐馆用餐，到了晚上10点打烊时间，但店家英语不太好，只能透过手机翻译软件沟通。没想到翻译出来的文字既生硬又直接，和当地的待客文化形成反差：“店家把手机递给我们看，上面写着：‘本店在10点之前就结束了，请你们马上离开。’哈哈！”

陈昇也透露，今年有可能会和朋友结伴到中国大陆的北京或大理骑行。他们一行约有五到八个人，并不是那种挑战自我极限的骑手，更多是以寻找美食为目标。他笑说：“不要把我们想得太狠，我们是日耗3000（卡路里），夜补5000（卡路里）的！一路吃，一天骑50到80公里就很远了。”

首尝榴梿像“烂掉的芒果”

陈昇在2025年为宣传演唱会接受访问时曾透露，自己虽然多次来到新加坡，却从未尝试过榴梿。他当时解释，是不想一开始就把“油门踩到底”，因为榴梿是“水果之王”，如果太早品尝，反而会少了期待与惊喜。

如今他终于“破戒”尝试榴梿。被问到味道如何时，他笑说：“就这样咯！像把烂掉的芒果、荔枝和香蕉，用打汁机打在一起。”他也补充说：“我在槟城骑过车，骑到一座榴梿园，才发现榴梿树原来那么大，这是我对榴梿的尊敬。而且它很有个性，比如气温不对就长不好也不好吃，还要等它自己落下来。”

《联合早报》和电台96.3好FM是“荷包蛋去远足了”演唱会的指定宣传媒体。

▲陈昇“荷包蛋去远足了”2026巡回演唱会