新加坡政府从9月起放宽对本地电影的方言内容限制，也就是说观众可以在本地看到粤语原音港片，真是可喜可贺，非常期待！我的广东话其实只有“半桶水”，就算看原音版港片，也要靠字幕才能知道银幕上发生什么事。尽管如此，我并不觉得看字幕会分心影响观影，反而认为原音对白更传神也更有代入感。年头在片商的安排下，看黄子华主演的香港贺岁片《夜王》的粤语版试片，觉得这部电影的笑点和魅力之一，在于对白中具有地方色彩的双关语，翻译成华语难免流失其原汁原味的精华。——陈秋雁

上周看了日本动画电影《Chiikawa人鱼岛的秘密》（有雷），我一直都是Chiikawa系列的忠实粉丝，漫画的世界观在可爱的外表下藏着不少阴暗的生存法则。这次看电影之前，我其实已经有了心理准备。不过看完后，片中对于道德与犯罪议题的讨论，还是让我这个成年人心有余悸。“为了救亲近的人，就能杀害另一个无辜的人吗？”，还有当真相被揭开前，知情者在是否揭露之间的挣扎，同样令人感到沉重。虽然剧情黑暗，但是可爱的角色们还是非常吸睛。如果没有看过这部动漫，推荐大家去认识一下角色再看电影，或许更能理解其中的笑点和萌点。——蓝靖仪