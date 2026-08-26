（综合讯）美国乡村乐坛传奇歌后Dolly Parton（桃莉巴顿）在8月25日于美国纳什维尔离世，享年80岁。

Parton的家属通过官方Instagram公布死讯，侄子Bryan Seaver代表发布视频，证实她已经离世的消息，死因并未公开。家属在讣告中感性形容，Parton拥有“如水晶般闪耀的人生，光芒足以照亮全世界”。她不仅以历久不衰的音乐与丰富创作启发一代又一代艺人和乐迷，也以幽默、温暖与善良，让身边的人感受到如家人般的亲切。

Parton晚年的健康状况曾受到外界关注。今年8月中旬，她曾透露因脱水及头晕，无法按照原定计划前往Dollywood出席活动，并写道：“我的医生有点剪断了我的翅膀，他说：‘这周你不能旅行。’”

她一生创作无数经典歌曲，其中最广为人知的作品就是“I Will Always Love You”。这首歌由Parton创作，原本是她在1974年离开长年合作伙伴波Porter Wagoner时写下的告别歌曲，之后分别在1974年及1982年两度登上乡村音乐排行榜冠军。