今天（8月26日）是农历七月十四，相传“鬼门大开”，阴森气氛瞬间拉满……当然，以上纯属应景开场，无意鼓吹迷信，只想借这个自带“恐怖滤镜”的特别日子，重温经典。

恐怖片佳作多如繁星，这回把范围缩小至亚洲，邀请网民票选心目中最经典的亚洲鬼片。究竟哪一部最让你念念不忘，甚至多年后想起，依然会背脊发凉？

以下四部作品，哪一部是你心目中最经典的亚洲恐怖片？

《见鬼》（2002年）

忘不了李心洁“见鬼”时流露的惊恐眼神。尤其那场经典电梯戏：在极度压抑的狭小空间里，她惊觉身后多了一名举止诡异的老人，对方还一步步向她逼近……这是华语恐怖片的名场面之一，“害”不少观众从此搭电梯时忍不住胡思乱想。

故事讲述，自小失明的汶（李心洁饰）接受眼角膜移植后，终于得以看见憧憬已久、色彩斑斓的世界，却也渐渐发现，自己看见的远比常人更多。由彭顺和彭发兄弟执导，李心洁凭此片一举摘下第39届金马奖及第22届香港电影金像奖的影后宝座。

《见鬼》的经典电梯戏，“害”不少观众从此搭电梯时胡思乱想。（互联网）

《阴阳路》系列（1997年至2003年）

横跨19部电影，香港影史最长寿的恐怖片系列。故事吓人之余，其实也暗藏不少人生道理：敬畏禁忌，别触碰底线；明辨善恶，切勿贪心；谨记色字头上一把刀，路边的野花不要采；面对无常人生，少一点自私，多一点善念。看完电影后，做人或许也会安分一点。

首部《阴阳路》1997年在香港上映，由谭朗昌、郑伟文和邱礼涛联合执导，以四个独立单元《抄墓碑》《阴阳路》《红当当》及《陀地位》，串联成篇，开创港式单元恐怖片先河。说起系列中最令人难忘的画面，自然少不了罗兰饰演的“龙婆”登场，以及那段古天乐“慢动作挥手”的阴森场面。

古天乐（右）“慢动作挥手”的一幕，已成为《阴阳路》观众的集体记忆。（互联网）

《鬼影》（Shutter，2004年）

泰国经典恐怖片，泰国导演Banjong Pisanthanakun（班庄比辛达拿刚）和男主角Ananda Everingham（阿南达艾华灵汉）的爆红之作。故事讲述，年轻摄影师Thun与女友撞倒一名女子后逃离现场，自此怪事接连发生：Thun拍摄的照片频频浮现诡异女影，颈部也无故疼痛等。电影巧妙结合摄影、胶片与冲洗概念，让隐藏的秘密逐层“显影”。

《鬼影》在记者的记忆里留下了两件事：一、直到今天，每逢肩膀酸痛，仍会想起片尾“她”骑在男主角肩上的骇人画面；二、吓得把爆米花撒到前排观众身上的尴尬记忆。

《鬼影》中，男主角肩膀酸痛的真相揭晓时，造就了全片的经典画面之一。（嘉华院线提供）

《午夜凶铃》（Ring，1998年）

这部日本经典不必多作介绍，几个关键词一抛出来，恐怖记忆就会自动苏醒：#贞子 #水井 #电视机 #七日诅咒 #电话铃声

故事从一卷来历不明的录像带开始。相传，只要看过其中的影像，便会接到一通神秘电话，并在七天后离奇死亡。记者（松岛菜菜子饰）调查四起离奇死亡事件，意外发现死者生前曾看过这卷录像带。导演中田秀夫凭借本片奠定日本恐怖电影代表人物的地位。

松岛菜菜子在《午夜凶铃》中饰演调查诡异命案的记者。（互联网）

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