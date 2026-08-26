（北京讯）中国演员赵丽颖原定于8月25日出席品牌直播活动，却在活动前突发身体不适。虽然人已抵达现场，最终仍因身体状况无法登台而临时取消行程。

赵丽颖工作室25日发布声明，解释她因“突发身体不适”，目前无法完成原定活动。经团队与品牌方紧急沟通后，只能决定取消此次直播。工作室也向等待已久的粉丝致歉，并透露若后续确定补播时间，将第一时间对外公布。

声明中也感谢品牌方及粉丝的理解与支持，并强调目前最重要的是让赵丽颖安心休养。对此，“认养一头牛”官方微博也迅速转发工作室声明，并留言送上祝福，希望赵丽颖好好休息。

主持人马锐随后在社媒回忆当日情况。他透露，按照原定流程，应由他先登台主持约五分钟，之后再由赵丽颖接棒登场。不过，由于主持期间无法查看手机，他起初一直以为赵丽颖正在后台准备上场。

直到开场约40分钟后，马锐才察觉情况不太对。随后，导演组紧急通知他下台沟通，他这才得知，赵丽颖其实早已抵达现场，但身体状况非常不适。马锐透露，赵丽颖原本仍希望撑着完成工作，因此先在车上休息、调整状态。没想到后来身体过于虚弱，已经无法负荷直播活动，最终只能遗憾放弃登台。

他提到，赵丽颖即使身体不适，仍想完成原定工作，让人十分心疼。但考虑到健康状况，临时取消活动才是最合适的决定。目前，赵丽颖工作室尚未进一步透露她的具体身体状况，后续是否安排补播活动，仍有待官方另行通知。