（综合讯）中国导演郭敬明新剧《百妖谱》近期正式开拍，他有名的“剧组减肥法”再度引发网民热议。18岁演员艾米进组仅六天，标志性的婴儿肥便迅速消退，被网民戏称“没有人能胖着走出郭敬明剧组”。不过这套以“无油、无盐、无糖”以及极端控水为核心的减重方案，虽然短期效果明显，但也伴随着不小的健康风险。

网络上疯传的“16天郭敬明剧组减肥法”菜单，共分为三个阶段。前三天为“清肠期”，接下来的六天为“轻断食期”，最后七天进入“碳水循环期”。

这套饮食方案的核心原则是全程无油、无盐、无糖，连酱油、醋等调味料都被禁止，并搭配“16:8限时进食”。此外，为了避免隔天在镜头前出现脸部水肿，白天还须饮用两公升以上温水或黑咖啡，傍晚6时后开始逐步断水，晚上8点后则完全禁水。

这套“魔鬼训练营”式的减重方法，过去曾制造不少话题。例如虞书欣拍摄《云之羽》时，曾被传七天暴瘦9斤（4.5公斤）。卢昱晓也从110斤（55公斤）减至90斤（45公斤）。不仅主演要严格执行这套无油无盐的减脂餐，连群演也被要求统一遵守，有群演吐槽，夜宵也完全没放盐，“根本没味道”。

不过，网民也指出，这种无油、无盐、无糖，再加上晚间控水的短期快速掉秤方式，多半减掉的是水分，而非真正意义上的脂肪。一旦恢复正常饮食，极容易反弹。更重要的是，极端控水和长期低盐饮食可能影响电解质平衡，导致头晕、乏力、心悸、月经紊乱等健康问题，对仍处于年轻阶段的演员来说风险更高。

因此，不少网民认为，剧组为了镜头效果而推动快速减重，虽然能在短时间内改变外形，但并不值得模仿。比起追求“上镜瘦”，更健康、可持续的饮食与运动方式，才是真正安全的体态管理。