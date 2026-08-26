（综合讯）第33届中国电视金鹰奖星期二（8月25日）晚上公布提名名单，新晋白玉兰视后杨紫凭《生命树》再次角逐视后宝座，85花 杨幂 、赵丽颖、迪丽热巴齐落榜，“杨幂掉提”的词条随后迅速登上热搜。

杨幂此前曾凭《生万物》入围白玉兰奖最佳女主角，《蛮好的人生》孙俪、《藏海传》肖战、《太平年》白宇也同样入围视帝视后之争，不料这次集体从金鹰奖提名榜上缺席，被视为遗珠。而高人气的《利剑·玫瑰》迪丽热巴、《小城大事》赵丽颖也不获提名，《玫瑰的故事》刘亦菲则因美国国籍不获提名资格。

提名名单中，现实题材剧《生命树》以七项提名领跑；年度爆剧《生万物》获最佳男女配角等四项提名。《山花烂漫时》《生万物》《藏海传》《玫瑰的故事》等36部剧集则获得电视剧作品提名。

表演类奖项竞争激烈，最佳男主角共六人入围，包括《沉默的荣耀》于和伟、《浴血荣光》王仁君、《棋士》王宝强、《凡人歌》王骁、《生命树》胡歌、《老舅》郭京飞。最佳女主角则由《我的阿勒泰》马伊琍、《无尽的尽头》任素汐、《小巷人家》闫妮、《生命树》杨紫、《沉默的荣耀》吴越、《山花烂漫时》宋佳共六人获得提名。

颁奖典礼将于8月30日举行，湖南卫视和芒果TV直播。

第33届中国电视金鹰奖提名

●最佳男主角：于和伟《沉默的荣耀》、王仁君《浴血荣光》、王宝强《棋士》、王骁《凡人歌》、胡歌《生命树》、郭京飞《老舅》

●最佳女主角：马伊琍《我的阿勒泰》、任芷墨（任素汐）《无尽的尽头》、闫妮《小巷人家》、杨紫《生命树》、吴越《沉默的荣耀》、宋佳《山花烂漫时》。

●最佳男配角：王劲松《阵地》、朱亚文《太平年》、李光洁《生命树》、林永健《生万物》、蒋奇明《边水往事》、富大龙《我是刑警》

●最佳女配角：马苏《我是刑警》、兰西雅《山花烂漫时》、迟蓬《生万物》、秦海璐《生万物》、梅婷《生命树》、蒋欣《小巷人家》