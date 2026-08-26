（北京讯）中国女星白鹿的粉丝近日接连卷入争议。先是韩国女团i-dle中国籍成员宋雨琦针对12个涉嫌侵权账号完成取证后，被网民发现其中部分账号疑似为白鹿粉丝。另一方面，白鹿与谭松韵粉丝之间爆发骂战，更有账号恶意影射谭松韵因车祸离世的母亲，越界言论引发争议。

宋雨琦出道九年来首次为名誉维权。她日前公布维权进展，提到已针对微博、B站等平台共12个账号完成侵权证据固定，并保留后续追责权利。消息曝光后，有网民发现部分涉事账号疑似与白鹿粉丝有关，相关讨论迅速发酵。

宋雨琦与白鹿曾一同参加综艺节目《奔跑吧》，并因此成为好友。白鹿曾购买835张宋雨琦的专辑支持对方，宋雨琦也曾为白鹿新剧“云包场”应援，两人私下互动一向友好。如今却因粉丝之间的争议掀起战火，让不少网民直呼尴尬。

与此同时，白鹿与谭松韵粉丝近日因“90后收视女王”头衔爆发争执。争论过程中，疑似白鹿粉丝发表“有妈的孩子像块宝，我只是唱首儿歌，没有内涵谁，别来贴脸”等言论，被认为是在影射谭松韵已故母亲，引发大批网民炮轰，怒斥追星骂战不该牵扯逝者。

据了解，谭松韵母亲于2018年跨年夜遭遇车祸，经过20多天抢救后不幸离世，这段悲痛经历被拿来当作粉圈攻击的“梗”，令不少网民怒称：“追星追到面目全非”、“吵架归吵架，为什么要拿逝者开刀？”

随着风波持续延烧，目前发表不当言论的相关白鹿粉丝已公开道歉，承认用逝者恶意玩梗“确实过了”。不过，仍有不少网民认为，粉圈争执应有底线，任何骂战都不该将无辜家人，尤其是逝者卷入其中。