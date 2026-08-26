（综合讯）美国实境秀男星Tyler Duckworth惊传于美国时间8月11日逝世，得年44岁。他生前曾参加实境节目“The Challenge”，并两度夺冠。据警方透露，Duckworth被发现陈尸于北达科他州家中浴缸内，起因是楼下邻居通报有水从天花板渗下来。目前现场未发现犯罪或可疑死亡迹象。

据美媒报道，警方称在8月11日上午约11时45分接获通报，楼下住户发现天花板有水渗出。警员随后进入 Duckworth住所，确认水源来自浴室浴缸，并在浴缸内发现他的遗体。

警方目前尚无法确定Duckworth已死亡多久，不过有人提到，前一天仍曾见过他。警方强调，现场并未发现涉及犯罪或可疑死亡的迹象，确切死因仍待验尸结果出炉。此外，相关单位也将进行毒物检验，报告预计需10至12周才能完成。

Duckworth的母亲于13日在社媒发文证实噩耗，写道：“我的儿子Duckworth在本周稍早离世了。”她提到，儿子的死因目前尚未确定，待她与Duckworth父亲安排妥当后，将再公布告别式等相关消息。

事实上，Duckworth离世前不到两周才公开现身。7月31日，他出席在明尼阿波利斯举行的“The Challenge Mania”活动，并开心晒出与昔日节目成员的合照。当时他发文写道：“能和这些‘The Challenge’传奇人物一起代表我的家乡明尼阿波利斯，我感到非常骄傲。”

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