易烊千玺近日凭电影《小小的我》，在第38届大众电影百花奖拿下最佳男主角奖。25岁的他也由此成为最年轻的金鸡、百花双料影帝。不少人祝贺他再创演艺生涯新纪录，但也有人质疑他问鼎影帝是否实至名归。

有别于多数奖项由专业评审评选，百花奖由101名观众评委看片后，在颁奖礼现场实名投票选出得主。易烊千玺最终以48票击败获得43票的梁家辉，引发热议。部分观众认为，梁家辉在《捕风捉影》中饰演亦正亦邪的犯罪集团首脑，在儒雅与狠戾间切换自如，表现更胜一筹；支持易烊千玺的声音则认为，他在《小小的我》中饰演脑瘫青年刘春和，通过扭曲的身体姿态、不协调的步态，及含混的发音演活了角色，也大赞他“跳出了偶像的舒适圈”。

也有人指出，从《少年的你》的边缘少年、《送你一朵小红花》的癌症患者，到《小小的我》的脑瘫青年，易烊千玺近年来的角色多带有苦难或社会议题色彩，质疑这类角色是否更容易获得奖项青睐；另一派则认为，高难度角色并非拿奖捷径，反而更考验演员的塑造能力。

各大影视奖项每逢揭晓赛果，总是“几家欢喜几家愁”。回顾历届颁奖礼，不少“帝后”的诞生也曾掀起热议。

周冬雨马思纯双影后

2016年，周冬雨和马思纯凭共同主演的《七月与安生》一同入围金马奖， 最终双双摘下最佳女主角，成为金马奖史上首对双影后 。赛果一出，部分观众质疑“双黄蛋”是否稀释了奖项的含金量，认为影后本就应该只有一人；至于两人谁更值得封后，观众各有看法。

继2009年张家辉和黄渤在金马奖并列双影帝后，马思纯（左）和周冬雨在2016年成为首对双影后。（互联网）

据报道，赛果揭晓前，周冬雨的得奖呼声较高。她饰演的安生叛逆不羁，马思纯饰演的七月则文静内敛，前者性格更加鲜明外放，也更容易被观众注意。马思纯获奖后透露，自己原本也认为两人同时得奖的可能性很小，认为如果只能有一人封后，“应该是周冬雨”。周冬雨则认为马思纯的角色更讨喜，“很多人喜欢思纯的表演，内敛的放在心里的，我的可能太外放了。”

评审团主席许鞍华受访时也说，如果单独比较，“大多数都会选周冬雨，马思纯的角色没周冬雨那么好”。但她强调，若马思纯落选也很可惜，因为两人的表演“缺一不可”。在她的提议下，评审团破例在5名最佳女主角候选之外，加入“周冬雨与马思纯”的选项。该选项在首轮投票就获得超过三分之二评审支持，最终造就双影后。

迪丽热巴被嘲“水后”

此前忙于 《功夫女足》线下谢票与路演宣传 的迪丽热巴，最近再次参与金鹰奖最佳女主角评选，也让她当年的“水后”争议再度被翻出。

迪丽热巴在2018年成为首位“90花”视后。（互联网）

2018年，迪丽热巴凭《漂亮的李慧珍》（以下简称《李慧珍》），力压孙俪、刘涛、殷桃等实力派演员，将金鹰奖“观众喜爱的女演员奖”及“最具人气女演员奖”抱走。结果公布后迅速引发舆论风暴，不少网民替落选演员抱不平，《李慧珍》的豆瓣评分也一路下跌。

争议的焦点之一，在于《李慧珍》本身口碑不佳，剧情和人物设定都被批老套、夸张，部分观众也指迪丽热巴的表演过于浮夸且不够高级，质疑她是否能凭此剧获得“视后”头衔。不过也有观众认为，李慧珍本就是性格夸张、喜剧色彩较浓的角色，外放的演法符合人物设定。

值得一提的是，《李慧珍》当时的播出成绩相当亮眼，首播拿下全国网同时段收视冠军，播出期间更取得20连冠。此外，“观众喜爱的女演员奖”由终评评委、观众和中国视协会员三方投票产生，并非完全由专业评审决定。

时隔八年，迪丽热巴近日凭《利剑·玫瑰》进入金鹰奖最佳女主角第二轮候选，部分网民原本关注她这次能否再次封后。不过，金鹰奖日前公布的视后入围名单中不见她的名字，意味着她这次无缘再度封后。

廖子妤击败章子怡马丽

2026年4月，马来西亚演员廖子妤凭《像我这样的爱情》首次提名金像奖最佳女主角就成功封后，击败章子怡、马丽、陈法拉等竞争者，也成为继李心洁之后，第二位马来西亚籍金像影后。结果公布后，不少媒体以“爆冷”形容结果，“金像奖爆冷”也在隔天登上微博热搜。

廖子妤曾凭《梅艳芳》夺得金像奖最佳女配角，2026年凭《像我这样的爱情》首度封后。（取自香港电影金像奖脸书）

不过，不少评论指出，所谓“爆冷”很大程度来自廖子妤与几名对手之间的名气差距，但她的专业实力其实早已获得认可。金像奖之前，她已凭《像我这样的爱情》先后拿下香港电影评论学会大奖“最佳女演员”及香港电影导演会年度大奖“最佳女主角”。

廖子妤2013年踏入影坛，封后之后，过去的作品也被网民重新“考古”。不少观众这才注意到，她既是《梅艳芳》中温婉的梅爱芳、 《毒舌大状》里的反派钟念华 ，也演过《智齿》的残障毒贩，以及此次《像我这样的爱情》的脑性麻痹患者。她饰演的角色跨度相当大，让不少观众称她为“宝藏演员”。