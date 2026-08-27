八仙！

All Wishes Come True!（PG13）

144分钟

★★★☆

故事

魔改“八仙过海”神话，讲述吕洞宾来到蓬莱仙境寻找神灯时，遇到一心求财的钟离权（又名汉钟离），两人合谋盗取福禄寿三星藏宝阁里的神灯和钱财。他们在曹国舅的协助下假扮神仙行动，不料诡计被韩湘子、铁拐李、蓝采和、张果老及何仙姑相继发现。这八个凡人各怀鬼胎，一起潜入藏宝阁，阴差阳错与杨戬展开生死决斗。

《八仙！》贴近当代观众的情感共鸣、幽默感与情绪价值。（嘉华院线提供）

蔡欣盈：古老神话焕发新生命力

我对“八仙”的最初认识，来自新加坡1990年代的电视剧《东游记》。马景涛诠释的吕洞宾，郑秀珍的何仙姑，麦皓为的汉钟离，常鲁峰的韩湘子，还有林益盛的铁拐李，沈依灵的蓝采和，凌霄的张果老和李海杰的曹国舅，共同构成我对八仙最鲜明的集体记忆。多年后观看中国动画《八仙！》，脑海里浮现的仍是当年那八张脸孔。某种程度上，《东游记》成了我走进这部动画的情感底色。

中国动画制作早已进化，也越来越懂得如何为“旧故事”换上新装。从画风、美学、节奏和配乐，到贴近当代观众的情感共鸣、幽默感与情绪价值，《八仙！》透着新意，让古老神话焕发崭新生命力。

在首映礼上与满场观众一同看完这部电影。戏里，蓬莱仙境的神仙对凡夫俗子的愿望有求必应；戏外，则是电影人有所“求”，观众有所“应”。《八仙！》显然求得了回应，片中笑点频频“命中”，现场笑声此起彼落。总觉得在这个时代，能让观众真正笑出声的电影，已是一种难得，甚至可说是一桩“功德”。

该怎么向现在的新加坡孩子和青少年介绍八仙？不妨说，他们就像东方神话版的复仇者联盟，八个原本互不相识的人组队出发，各显神通，携手救世。这样一说，应该就不难懂了。

《八仙！》中的蓬莱仙境，设计美轮美奂，让人目不暇给。（嘉华院线提供）

陈秋雁：八仙各怀鬼胎依然仗义

惊喜藏在片名中的惊叹号。这部奇幻喜剧动画片完全颠覆中国民间传说，把“八仙过海，各显神通”，拍成了“八仙过招，各怀鬼胎”。传统派或许会批评电影为了博取眼球胡编乱造，我倒认为是无伤大雅的趣味改编，尽管显得胡闹，但八仙依然发挥了侠义精神。看完觉得这是拍给大人看的动画片。

电影构建的世界观贴近现代社会的现实面，满满让人有强烈共鸣的真实生活场景。在人神共居的蓬莱仙境，神仙是有权势有私心的个体，要打卡上班也有KPI，必须有求必应。百姓则把烦恼推给神仙，遇到问题时，“哪里灵验就往哪里拜拜”。

故事设定为古代，但蓬莱仙境像极了现代大都市，神仙可以视讯通话，要腾云驾雾要用高速公路，百姓外出则搭类似地铁的公交。有一站是“财神庙站”，我都想去！电影中传统与现代的碰撞，迸发出惊喜的火花与逗趣的笑料。

制作这部动画片的东方梦工厂，曾与美国梦工厂动画（DreamWorks）联合打造《功夫熊猫3》（Kung Fu Panda 3），以及角逐2021年奥斯卡最佳动画片的英语动画片《飞奔去月球》（Over The Moon）。顶着如此扎实的履历，这次出产的《八仙！》画风展现东方美学，主打吕洞宾和钟离权的“双帅CP”，在神仙的世界里走搞笑路线，打造如同好莱坞神偷片的故事，堆满密谋、打斗、逆袭和反转戏码。虽然称得上值回票价，但一些剧情稍嫌累赘，节奏拖沓，若能再精简会更加分。

《八仙！》里的钟离权是把金钱视为动力的凡人。（嘉华院线提供）

钟雁龄：笑料比周星驰还周星驰

记得人生中看的第一部电影，是大概7岁时在黄金戏院（现Filmhouse）看上海美术电影制片厂出品，万籁鸣和唐澄执导的孙悟空动画片《大闹天宫》，那是我被日本动画宇宙震撼前的动画片启蒙。硬拉我爹带我看第二次，这部中国动画片也成了我第一部“二刷”片。

第二部让我二刷的中国动画片，就是接近半个世纪后，由34岁年轻导演牟正洋执导的《八仙！》。中国动画这一路走来经历很大变化，技术和人物塑造看出很多好莱坞大厂和日本动漫的影子和影响，却也因为中国历史文学文化底蕴资源丰富，信手拈来都是能搬上大银幕的题材，让中国动漫光速进化。之前《哪吒》全球火红，《八仙！》也证明了这点。

与一般传统神话动画不同是，影片没有一开始就直接拿大家最知晓的“八仙过海”做文章，而是一步步跟随一群乌合之众和不完美凡人，在命运的推使下各显神通，并逐渐彰显“神性”。蓬莱仙境的设计美轮美奂，让人目不暇给，像极了“天庭升级”版的繁华都市人间。大家会发现，原来神仙生活跟普通人没两样，同样面对生存厚黑学和满满官僚风，职场套路也是神仙生存法则，这让电影接地气，观众笑声频频。

两大男主角吕洞宾和钟离权像从日本动漫走出来，帅到没朋友（但我完全可以接受），杀气腾腾的杨戬也酷爆，人物设计上《八仙！》赢了一半。

动画扣住“小人物也有大梦想”，拯救苍生或救赎一人并无违和，看八个很会“仙”（福建俚语，指欺骗）的地痞混混，如何从“扒仙”升级成“八仙”。节奏对白明快，很多无厘头笑料让它“比周星驰还周星驰”，戳中大人小孩观众笑点。

电影也将“三十六计”里的“瞒天过海”和八仙的“过海”巧妙结合，中国片爱玩反转再反转，骗术虚实在电影里也成为故事叙述的重要核心（不能剧透不便详述）。