林明伦参与美国电影《戴德生与玛莉亚》（Hudson & Maria）的拍摄，扮演一名清朝知府官员，为了五天的戏剃光头。

他接受《联合早报》电访时说，距离上一次为角色剃头已经至少20年。他在2005年的本地剧《有福》演出病患，为了一场戏剃光头。对于这个专业“牺牲”，他一笑置之，说：“哎呀，男生剃头哪有女生剃头震撼，女生剃头可以红一辈子，男生剃头不过就是botak（光头）一个。”

最近天气炎热，林明伦笑说光头的一大好处是感觉比较凉爽，洗澡省时也省洗头液。“比较麻烦的是每天都要自己剃头，不然刚长出来的头发扎手。”

他因为光头造型而意外地成为家里的“真人玩偶”。“老婆孩子经过我身边就会摸一下我的头，（作状生气）真是没大没小，孩子们经过我的时候就摸我的头转两圈撸两下。我的小儿子说要跟我有一样的发型，但是学校不允许光头，他就剪了个平头。”

小儿子林道恺（左）为了跟爸爸林明伦有一样的发型，特地剪了平头。（林明伦提供）

除了林明伦，其他参与《戴德生与玛莉亚》演出的新加坡演员包括陈琼华和Bobby Tonelli。林明伦和导演Matt Mikalatos（麦特米卡拉托斯）通过视讯通话“面谈”后拿到角色。

“虽然戏份不重，不过是一个关键的人物，我很高兴能参与演出。我做造型的时候，去看了一下‘办公室’，是在新山一个很大的摄影棚，剧组在室内搭景，布景很漂亮，细节滴水不漏。”

这部电影改编自真人真事，讲述鸦片战争时期，戴德生与玛莉亚夫妇不畏军事冲突和瘟疫猖獗，从英国到中国传道的故事。男女主角分别是在《纳尼亚传奇》（The Chronicles of Narnia）系列里扮演大哥Peter Pevensie的英国演员William Moseley（威廉莫斯里）和《圣女魔咒》（Charmed）的Poppy Drayton（帕皮德雷顿），华裔演员林路迪（Ludi Lin）扮演助他们跨越文化鸿沟的朋友。

签约当歌手却当勤务员

林明伦入行30多年，在演戏和主持领域累积不同经验，这是他第一次参加美国制作。

“我觉得从我踏出演艺事业的第一步就好像是冥冥中的安排，不然我可能中途就放弃了。我其实没有很成功，当歌手没有成名，也没有一当演员就成名。我纯粹是喜欢这个行业，这份职业让我养家糊口，也满足我对于这个行业的热忱。”

林明伦当兵时在文工团被本地著名音乐人李迪文（Dick Lee）发掘后辗转入行。当年21岁的他签约当歌手，只身赴香港发展，第一个任务是学会粤语。

“我每天听收音机学广东话，那段期间还没有歌唱，就做唱片公司的office boy（勤务员），负责把音乐demo和歌词送到艺人的家里或片场，还去过林夕的办公室拿卡带。张国荣在拍《金枝玉叶》的时候，我去片场送demo给他，应该就是《追》这首歌。”

第一次拍港片就演男一

后来个人专辑还没发，林明伦反而先成为电影男主角。“那是王祖贤投资的电影公司开拍的第一部戏《坏孩子俱乐部》，陈小春试镜，但因为外形与角色不搭而落选。我毛遂自荐，就这样演了第一部电影。”

林明伦1995年第一次演戏，担任港片《坏孩子俱乐部》的男主角。（互联网）

林明伦说，那个年代要闯出一片天，就要硬着头皮争取机会。哪怕自己的广东话并不流利，也不管自己能不能做到，先争取再说。

事业方向从发片变成拍片，他不认为计划脱轨，觉得不局限自己反而能接触到更多层面的机会。在香港发展约两年半，他虽然没有发行个人专辑，但参与了合辑的录音；当过MTV频道的主持人；做过模特儿，并与还没有当歌手的莫文蔚一起拍广告照；也为张国荣生前的最后一部电影《异度空间》的角色担任华语配音。

“当时是王祖贤的华语配音员推荐我的，我起初还有疑虑，因为我的声音不像张国荣，但她说更重要的是我讲话的感觉。”

总结自己在香港累积的经验，他说：“不是每个人都有那个命和运气成为大明星，当你已经尽全力把自己最好的呈现出来，不管结果怎样，你都要接受，并鞭策自己继续努力。我觉得这个心态非常重要。所以回到新加坡，我可以演戏、主持，而且中英语都行。”

林明伦热爱表演行业，不论是演戏、唱歌或主持，只要是在台前的机会他都会争取。唯独跳舞，他自认：“真的很糟糕！”