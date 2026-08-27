安东尼波登传记

Tony（M18）

106分钟

★★★☆

故事：19岁的东尼（Dominic Sessa多明尼克塞萨饰）一心向往成为作家。1975年夏天，他为了初恋南茜（Emilia Jones艾米莉亚琼斯饰），踏入美国马萨诸塞州普罗文斯镇一家滨海餐馆的厨房打工洗碗。在餐馆老板“主厨”（Antonio Banderas安东尼尔班达拉斯饰）严厉却真诚的调教下，对料理一窍不通的东尼逐渐蜕变成对美食充满狂热的年轻厨师。英语对白，附英文字幕。

Dominic Sessa演绎名厨Anthony Bourdain，神形兼具演技到位。（邵氏机构提供）

短评：由导过《黑莓传奇》（BlackBerry）和叫好叫座影片《尼瓦那乐队秀：电影版》（Nirvanna The Band The Show The Movie）的鬼才导演Matt Johnson（马特约翰逊）携手A24的人物传记佳作。

灵感来自知名厨神兼美食节目主持人Anthony Bourdain（安东尼波登）畅销回忆录《厨房机密档案》（Kitchen Confidential）的开篇章节，大胆舍弃一般回忆录电影冗长流水账的叙述方式，将时空拉回1970年代，聚焦这位传奇名厨19岁时的“启蒙之夏”。

在这个短短的夏天，混沌迷茫的东尼一头栽进尊严被狠狠践踏的“地狱厨房”，体会到美食与劳动的纯粹与魅力，也让他第一次明白自己想要成为什么样的人。他和Banderas饰演的老厨师俨如父子的互动颇动人，对方也为他日后蜕变为“Anthony”名厨打下基调。影片撕下明星造神滤镜，回归人物最真实的脆弱。一个夏天，一间厨房，一群疯子，我们看到一个天才厨师如何在最糟糕的环境中成长现形，也预示了Bourdain未來人生际遇的走向。

相比新加坡片名，我更爱港台的《野生狂厨》，更精准地刻画Bourdain倨傲温柔的悲剧性格与人生面貌。（文 | 钟雁龄）

末世行者

The Dog Stars（NC16）

118分钟

期待指数★★★

Jacob Elordi在《末世行者》扮演在绝境中仍怀抱希望的飞机师。（迪士尼提供）

改编自美国作家Peter Heller（彼得海勒）的同名末世题材小说，讲述流感肆虐的后末日时代，Jacob Elordi（雅各布艾洛蒂）扮演的飞机师与Josh Brolin（乔什布洛林）扮演的前海军军人在崩塌的社会里，依然心存希望的求生故事。

近年关于后末日和反乌托邦题材的作品层出不穷，但未必每一部都触动人心。这部电影由《火星任务》（The Martian），以及《异形》（Alien）和《战斗勇将》(Gladiator）系列电影的好莱坞名导Ridley Scott（雷利史考特）执导，《复仇勇者》(The Revenant）和《龙卷风暴》（Twisters）的编剧Mark L. Smith（马克史密斯）操刀剧本，两人履历丰富精彩；男主角是高颜值、身高195公分的好莱坞新贵Elordi，增加了观影吸引力。英语对白，附中英文字幕。（文 | 陈秋雁）