狂唱下半场

Wild Sing（NC16）

107分钟

★★★

可在Netflix观看

故事：贤宇（姜栋元Gang Dong-won饰）、多美（朴智贤Park Ji-hyun饰）和尚九（严泰九Uhm Tae-goo饰）组成的嘻哈组合“Triangle”红极一时，频频打败情歌王子崔成坤（吴正世Oh Jung-se饰），却因为卷入抄袭风波而拆伙。20年后，组合有机会再次登台表演，队长贤宇极力游说改行当保险推销员的尚九和嫁入豪门的多美再次合体。

姜栋元为角色苦练堪称霹雳舞绝技的“头转”动作。（取自Lotte Entertainment IG）

短评：45岁的姜栋元为了角色不只在造型上下功夫，还苦练霹雳舞的“头转”（headspin）绝技，片中亲自上阵。严泰九在韩国娱乐圈中是出了名的“I人”（内向），却在片中扮演想成名的饶舌歌手。吴正世也带上飘逸假发，化身情歌王子。这些实力派演员在片中破格变身，是这部片的最大看点。

电影重现1990年代韩国乐坛的审美观，从人物造型、情节设计到场景和调色等等，都具有复古风味。比如，Triangle成员出道时的打歌服是红蓝绿的宽松嘻哈风格服饰，成名后穿的金属服饰则再现90年代后期至千禧年初期的潮流，带来阵阵回忆杀。

故事后半段讲述Triangle复出路上状况百出，接连遇到麻烦与荒唐事，带有公路电影元素，但节奏失衡。好在电影搞笑到底，最后热血收场，给日子苦闷和暂时失意的观众点燃一丝希望。

四位主角也为电影录制原声带和拍摄MV，Triangle的“Love Is”曲风让人想起刘在锡、李孝利和Rain组成的限定组合SSAK3，吴正世的抒情歌曲《喜欢你》则朗朗上口。后者副歌旋律充满魔性，歌词非常直白——我喜欢你／哦我喜欢你／我喜欢你／因为你很漂亮／我喜欢你／我喜欢你／因为你很善良——听两次就叫人不自觉跟着哼唱。

我是先看到《喜欢你》的MV，才注意到电影。吴正世在画面柔和并带有录影带质感的MV里的表演配有很俗气的手势，他越是表现得深情，画面就越滑稽搞笑。韩语对白，附中英文字幕。