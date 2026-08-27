《我们不是陌生人》这类电影好像比较容易获得金马奖青睐。大胆预测，杨雁雁、林伟文和许家乐的入围机会蛮高的，尤其是杨雁雁。祝福他们三人，新加坡电影加油！——ccktalk（早报娱乐IG留言）

回应黄明德在早报言论版写说《我们不是陌生人》没有层层叠叠的隐喻。看完首映会，我太太说整部戏好长，炒个福建虾面也要每个步骤都拍出来。我说这是隐喻：父亲和儿子炒虾面的步骤是一致的，说明看起来放荡不羁、一事无成的儿子，其实暗地里在注意父亲炒虾面的步骤；而父亲癌逝后并不只是留下一身债，也给儿子留下了一门能让他生活下去的手艺。——小礼（XXX398）

黄奕良有一种异常的韧性和顽强的生命力，从不因为风吹雨淋日晒而低头。——Steve Kwek（早报娱乐脸书留言）

黄奕良本来就是实力派演员，我很喜欢看他的戏。期待他的演出，加油。——Li Mei Tay（早报娱乐脸书留言）

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