（综合讯）英国影星Tim Curry（蒂姆克里）8月25日在美国洛杉矶家里在睡梦中安详辞世，享年80岁。据经纪人说，他生前健康亮红灯，但死因尚未公布。Curry在1946年出生，1968年演出歌舞剧“Hair”开启演艺事业。他终身未婚，也没有子女。

他是影视歌三栖艺人，直至2025年都活跃于娱乐圈。他凭1975年经典邪典神片《洛基恐怖秀》（The Rocky Horror Picture Show）的变装科学家走红。他在1975年受访时承认一度犹豫是否该演出变装科学家的角色，也担心日后会被定型，但在看完剧本后觉得非常幽默所以演出。他因为阴森的笑容和令人畏惧的笑声而经常在好莱坞电影中饰演反派角色。他在2011年的访问中说：“我真的很喜欢这些（反派）角色，这些总是写得最好的角色。”

Curry的电影作品包括1992年《小鬼当家2》（Home Alone 2: Lost in New York）、1998年《亚当斯一家重聚》（Addams Family Reunion）、2000年《霹雳娇娃》（Charlie’s Angels）及2001年《惊声尖笑2》（Scary Movie 2）等。音乐方面，他是歌手也是作曲者，曾组摇滚乐团演出，并推出数张专辑。