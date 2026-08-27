（东京讯）有“波点女王”之称的日本前卫艺术家草间弥生（Yayoi Kusama）8月14日因为多器官衰竭在东京一家医院离世，享寿97岁。她的基金会在8月27日发布噩耗。

草间弥生出生于日本长野县，自幼便开始出现幻觉，后来将这些幻觉融入艺术作品中，以此克服恐惧。她的故事启发了英国独立流行组合The Boy Least Likely To在2013年为她创作一首歌曲“A World Of Polka Dots”。组合发表歌曲时在博客写道，自己也经常把恐惧化为音乐创作的灵感，因此深受草间弥生启发。

草间弥生以重复的波点图案和南瓜雕塑著称。（取自Yayoi Kusama Museum IG）

草间弥生以重复的波点图案、南瓜雕塑和令人着迷的镜面装置闻名于世。她的影响力跨领域。美国独立乐团Superchunk在2001年的“Here’s to Shutting Up”专辑中收录向草间弥生致敬的歌曲“Art Class (Song for Yayoi Kusama)”。1980年代走红的美国歌手Cyndi Lauper（辛蒂露波）2024年举行告别演唱会时，引用了草间弥生标志性的波点图案和艺术装置，舞者也穿上印上红色波点的服饰。

影视方面，已故美国电影人Jud Yalkut曾在1967年以草间弥生为题材拍摄纪录片《草间的自我毁灭》（Kusama’s Self Obliteration）。美国电影人Heather Lenz也在2018年拍摄《点止菜间弥生》（Kusama: Infinity）传记，记录草间弥生在日本保守的家庭的成长，经历性别歧视和种族歧视的双重困境，1960年代在美国成名的过程中，以及最终住进东京精神病院的事迹。