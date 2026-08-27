96.3好FM早班节目《哇！皓有仪思》迎来两周年，皓皓、陈丽仪与余思远从最初的战战兢兢，到如今直播时一个眼神、一个点头就能接话，经过两年磨合，三人默契十足。

皓皓接受《新明日报》访问时感叹时间过得很快，直言这两年最佩服陈丽仪的接球能力：“我们说什么她都可以接，有时候我们讲得稍微拐弯一点，她还会把它掰直。”

陈丽仪以“成长”形容两年来的收获，笑说：“两年肯定有成长、有成熟，不要长胖就好！”她坦言节目初期有些忐忑，毕竟与余思远不算熟，皓皓过去也主要以受访嘉宾身份接触；如今她给三人的默契打八分。

余思远则说，三人刚开始搭档时就觉得“感觉是蛮对的”，但默契并非必然：“我们三个这两年一直‘混在一起’，对彼此当然更了解。”

三人异口同声说：“如今少了谁都不完整！”皓皓补充说：“因为这是三个人所创造出来的一个节目。”

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两年来，三人也找到各自定位。在丽仪和思远眼中的皓皓，是反应快、接梗强的“搞笑担当”；丽仪则是“知识担当”，偶尔抛出不经意的笑料，接球能力也强。

丽仪认为，年轻的思远技术能力强，无论拍照、拍视频，还是做社媒都难不倒他，加上记者出身，新闻感也很强。她直言，两名搭档身上都有值得自己学习的地方。

直播突发状况变共同回忆

问三人两年来可曾因节目内容吵架？皓皓认为大家相处融洽的关键是“有意见就直接沟通”；丽仪则指他们都不会把情绪闷在心里，有话就直说，因此两年来没有真正吵过架。

直播当然少不了突发状况，如发生声音切换、音乐播放等问题。最哭笑不得的是，皓皓透露有一次三人以为已经关麦，私下聊天时却仍在直播，事后还得重听节目，确认没有“不小心讲错话”。

《失恋阵线联盟》唱跳难忘 最想三人旅行

谈到最难忘经历，丽仪首选三人在电台活动中唱跳草蜢的《失恋阵线联盟》，这是三人首次合作唱跳，虽然排练辛苦，但演出效果和观众反响令人满意。

展望未来，思远希望挑战更多新单元，如一起学运动、学手艺，以及把广播带到户外；皓皓则期待户外直播、现场广播，甚至举办小型音乐会，与听众面对面。

不过，皓皓坦言最想完成的，还是三人一起出国旅行，或在外国直播，只可惜“时间一直配合不到”，希望愿望很快能实现。