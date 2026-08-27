（综合讯）76岁资深歌手翁倩玉迎接出道60周年，将于8月29及30日在台北开唱，一连两场。

为了以最佳状态登台，她近期全面进入“备战模式”，除戒掉油炸和辛辣食物、增加各式瓜类摄取，每天早晚还固定做普拉提斯，甚至直接在房间准备运动设备，积极锻炼体力。

演唱会进入最后彩排阶段，好友白冰冰日前也现身练团。据报道，她将担任第二场嘉宾，与翁倩玉合唱江蕙经典歌曲《家后》。翁倩玉见到好友感性直言：“谢谢冰冰每次在我演唱会的时候都很捧场！”

翁倩玉透露去年曾唱过《家后》，因为很喜欢这首歌，也深受歌曲感动，因此这次特别希望能与白冰冰一起诠释。

两天演出的嘉宾阵容各有亮点。首场将由金曲歌手洪佩瑜助阵，两人此前因电影《阳光女子合唱团》结缘，这次将在舞台再续前缘。此外，首场还安排一名尚未曝光的神秘嘉宾，为演出增添悬念。

“阳光女子”预告送惊喜

翁倩玉因主演电影《阳光女子合唱团》，与片中演员培养出好感情，电影拍摄结束后仍保持联系，至今还保留专属群组。

适逢翁倩玉举行出道60周年演唱会，一众“阳光女子”也没忘记这位好姐妹。她透露，姐妹们已神秘预告“要给她一个惊喜”，究竟当天会有哪些“阳光女子”惊喜现身，翁倩玉表示自己也不知道，因此相当期待。