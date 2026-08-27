阿姐郑惠玉乘搭公共交通环岛找陈丽贞，从天亮到太阳下山去了四个地方都找不到人。陈丽贞等她8小时多，越等越担心，惊叹：“姐妹！你找得到我吗？我等到花儿也谢了。”

郑惠玉和陈丽贞是第一届“才华横溢出新秀”冠亚军得主，两人近日参与CNA节目“Meet Me There”的录影。按照节目规则，郑惠玉必须在毫无线索的情况下，凭与陈丽贞的默契，利用公交在8小时内找到陈丽贞。

38年前认识近10年才亲近

郑惠玉早上从新传媒出发，第一站去陈丽贞的家，因为两人的姐妹情谊是在麻将桌上培养出来的。她赞陈丽贞牌品跟人品一样好，不把输赢看得太重。

她信心满满地说：“我会找到你的，姐妹！现在我要去搭公共交通，我不是不会，只是不熟悉。我刚入行时没有车，也是以巴士代步的。”结果她到站下车时忘记打卡，惊慌失措地再跑上车，画面相当滑稽。

不过，陈丽贞不在家，而是在两人最近一次合作的电视剧《孩是老的辣》位于牛车水一带的客纳街（Club Street）外景地。陈丽贞一边看着郑惠玉找自己的实时画面，一边等她。陈丽贞说，虽然1988年参加“才华”就认识，但之后各自发展演艺事业，在过去十年才变得更亲近。

郑惠玉扑了一场空，懊恼地说：“我很失望，我以为一定能在第一个地方就找到她。”

刘琦（左起）、陈丽贞和郑惠玉在1988年演出为她们量身定制的电视剧《窈窕淑女》。（互联网）

吻戏不靠借位来真的

郑惠玉之后到新传媒位于加利谷山的旧址碰运气，因为那里是她38年前提交“才华”报名表格的地方，而且两人约一半的人生都在那里度过。不过，陈丽贞不在那里，电视台也已夷为平地。

两人谈及参加“才华”时对彼此的印象，郑惠玉说陈丽贞“很会唱歌，歌声很好听”；陈丽贞则觉得郑惠玉刻苦耐劳。比赛之后，两人和“才华”季军刘琦一起拍摄为她们量身定做的电视剧《窈窕淑女》，三人在剧中有穿泳装的戏。

陈丽贞回想那个年代的电视圈，说：“没想到那么保守。她们（郑惠玉和刘琦）本来是模特儿，我是英校生，思想比较开通。我们三个进来的时候做了很多突破，比如吻戏本来是借位拍摄，我们觉得为什么要借位，要真实一点。我们三个都很敢演的。”

二度扑空的郑惠玉接下来陆续去了当年“才华”大决赛的场地和两人一起做瑜伽的健身中心，都找不到陈丽贞。眼看8小时时限要到了，郑惠玉想到两人最近一次合作拍剧的外景场地，终于找到陈丽贞。

苦等8小时10分钟，又看到郑惠玉一整天奔波找自己，陈丽贞一见到老友就喜极而泣。陈丽贞说：“我们拍摄《孩是老的辣》的时候，在这个地方拍了很多场戏。我没想到有机会再和她一起演主角，所以我非常开心和兴奋。你也知道我们年纪大了，不知道还有多少机会能一起演戏。”

郑惠玉感性地说，她与陈丽贞自1988年的《窈窕淑女》后，时隔多年再一起演主角，“从当初什么都不懂，到现在稍微懂，在同一部戏飙戏，意义深大。”

找了陈丽贞一天，郑惠玉说，两人都从彼此的角度更深入了解对方的心意和这段友情。陈丽贞则约定老友要常打麻将：“我们会更珍惜彼此的友情，一起优雅地变老，也会一直打麻将避免失智，以防我有一天忘记她。”