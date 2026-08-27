（综合讯）香港艺人杨明在马来西亚八打灵的烧腊店“丰六道”8月24日被查封停业，随后发表声明解释，封店原因是占用后巷空间而遭罚。经过两天关店整改后，已于26日上午11时30分正式解封重开。

据马国媒体报道，26日早上，烧腊店可见食客排队，不过当时有市政厅官员在检查店面，封条也还未拆下，因此未能让食客进入。店员向食客讲解情况，并为他们登记。待市政厅官员检查完毕后拆下封条，随后店员进行一轮清理后，约11时30分左右正式开放让食客进入用餐。

据报道，在24日的突击检查中，除了杨明的烧腊店被勒令关闭，也有其他违反条例的业者遭取缔，有些店在26日仍未解封。

烧腊店总部后勤支援团队发言人说：“主要是因为我们的烧烤炉摆放在后巷，占用了公共空间而遭罚，因此我们当天立即调整厨房设备，腾出空间摆放烧烤炉。”

杨明的烧腊店在26日早上吸引食客排队。（《星洲日报》提供）

发言人解释，开店初期因为生意忙碌，为了增加产能，减少顾客等候时间而增加了厨房设施，不料却因此违反了条例。目前，他们已经把厨房的炉灶从四个减少至两个，以腾出空间容纳三个烧烤炉。

发言人补充：“其实我们早在市政厅来检查前，就已经租下楼上单位作为厨房与用餐空间，不过目前仍在装修当中，预计多几个星期就可以完成，我们希望在完全遵守市政厅条例下，给顾客更好的服务。”

发言人也澄清，该店的员工都已符合相关的疫苗接种要求，不过在24日检查当天，确实有现场职员疏忽，没有提交部分文件，并说相关文件已在26日早上补齐。“我们感谢当局配合，在我们补齐了相关资料后，随即安排官员到来检查我们的店面，并批准我们解封。”

陈秋霞（右）在脸书贴出与江玉珠的合照发文悼念她。（取自陈秋霞脸书）

陈秋霞悼念杨明岳母

此外，杨明的岳母拿汀江玉珠近日离世，资深歌手兼金马影后潘斯里陈秋霞在脸书发文悼念挚友。

陈秋霞26日在脸书贴出合照，发文说自己8月初出席杨明和庄思明的婚宴时，在婚礼晚宴中场时到楼上酒店房探望江玉珠。陈秋霞写道：“记得我跟你说吗？你是我看过的最漂亮的病人。平时大家见面都化了妆，但是当晚我真心觉得在床上的你，五官轮廓、眉目清秀，还是年轻时美人胚子那个样子。感恩我还能赶上见你最后一面，愿一路好走。”