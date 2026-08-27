亚洲影视资讯平台ContentAsia主办的“亚洲内容大奖2026”（ContentAsia Awards 2026），星期四（8月27日）晚上在泰国曼谷举行颁奖典礼，各大奖项逐一揭晓。新加坡演员陈莉萍凭《小娘惹之翡翠山》击败同剧的“小心娘”谢芷萱、港剧《非常检控观》的赖慰玲等演员，摘下最佳女配角奖。不过，她未到场领奖。

其他入围本届亚洲内容大奖的新加坡艺人，还包括凭《带剑女孩》角逐最佳男主角奖的许瑞奇，以及以《翡翠山》争夺最佳男配角奖的邓伟德。视帝奖由两人共同摘下，分别是中国大陆剧《太平年》的白宇，以及日剧《爱你至死》的成宫宽贵（Hiroki Narimiya）；邓伟德则不敌台湾年代剧《星空下的黑潮岛屿》的黄河。

本届视后得主是在韩剧《未知的首尔》一人分饰二角的韩国女星朴宝英（Park Bo-young）。

新加坡三角六零度制作公司推出的微短剧《回到60年代当厨娘》获得亚洲最佳微短剧奖。《翡翠山》和新加坡英语剧“Aunty Lee’s Deadly Delights”双双与最佳亚洲制作剧集（面向单一亚洲市场）奖擦肩。奖项最终颁给台湾剧《星空下的黑潮岛屿》。

改编自台湾作家胡晴舫小说《群岛》的剧集《亲密之海》，为新加坡导演吕吉元与台湾导演蔡柏璋赢得最佳亚洲剧集导演奖。

新加坡堂堂映画摄制，联同新传媒及台湾公共电视制作的《列车人生：孟加拉》，摘下最佳亚洲纪实娱乐节目（面向单一亚洲市场）奖。新传媒制作的“One ‘Orphan’ Every Hour”获颁最佳亚洲时事节目（面向亚洲区域及／或国际市场）奖。