崩溃爬山趣

Take a Hike!

可在Netflix观看

比起《崩溃爬山趣》这个中文译名，我更喜欢韩语原文的名称《你为什么要爬山》。

节目由韩国金牌制作人罗暎锡（罗PD，Na Yeong-seok）执导。他找来对登山毫无兴趣的演员李彩玟（Lee Chae-min）、韩团Day6成员度云（Dowoon）、歌手车正元（Car, the Garden），以及韩团AllDay Project成员Tarzzan，在半哄半骗的情况下，带他们首次踏入韩国白雪皑皑的群山，展开严冬远足之旅。

四人组成的“下山登山俱乐部”，首个任务是在零下13度低温下，完成全程耗时约10小时的雪岳山千佛洞溪谷路线。他们之后还陆续挑战了太白山、汉拿山等。

罗PD选角眼光独到

在我看来，综艺节目的选角是决定节目有趣与否的关键一环。不得不佩服罗PD挑人的眼光，这四人组看似风马牛不相及，实则碰撞出奇妙的火花。

四人看似风马牛不相及，却碰撞出奇妙火花。（Netflix提供）

35岁的大哥车正元是“抱怨担当”，无论爬哪一座山，他总是满脸疲态，嘴里碎碎念着要退出，却每次都咬牙坚持爬完全程。看他面临体能与意志力的双重考验，完全无暇顾及沿途风景，满脑子只想着什么时候才能下山的虚脱模样，真是又惨又好笑，简直是“世界上的另一个我”。

度云虽然自认搞笑功力不如车正元，但我隐约觉得他是冷面笑匠，好几次都猝不及防地被他逗笑。节目组告诉他们，位于济州岛汉拿山顶的火山湖白鹿潭因气候瞬息万变，所以当地流传着“要三代积德，才会遇到看得见白鹿潭的好天气”这一说法。爬山爬得疲惫不堪的度云闻言，立刻回说：“我希望我儿子有幸看到……”简单一句话，瞬间逗笑节目组和屏幕前的我。

Tarzzan不断“提裤子”

凭借《暴君的厨师》打开知名度的李彩玟，是团队公认的体能冠军。当哥哥们在山路上快要崩溃时，他仍可以维持从容步伐。最令我眼前一亮的还有他的外貌，高挑身材配上极佳的气色，看他爬山简直就像是在看户外运动产品广告。

擅长舞蹈的老幺Tarzzan个性活泼、体力充沛，相当受宠。但最令我印象深刻的是他第一次爬山时，竟然穿着垮裤上山，贡献了爬山过程中不断“提裤子”的搞笑场面。原来爱美不分性别，男生同样可以“爱美不怕流鼻水”。

登山节目对参与艺人和幕后工作人员都是一大考验。（Netflix提供）

艺人与工作人员互动暖心

或许是因为参演这档节目的艺人和工作人员须要一起吃苦爬山，每每看到四人和幕后人员的互动，我都觉得画面既有趣又温馨。镜头每次聚焦爬山爬到一脸茫然的车正元时，身后往往会出现同样“快要灵魂登出”的罗PD，镜头语言自带笑点。得知节目的总摄影师曾参与《黑白大厨：料理阶级大战》节目，车正元调侃道：“拍了那个节目，现在居然拍关于爬山的节目？太荒谬了。”

看到背着25公斤器材爬山的收音师，度云十分心疼，还特意网购了“步行辅助装置”，希望能减轻对方肩上的重担。虽然这款装置号称能减轻走路时腿部承受的负担，但搞笑的是，穿上它之后走起路来就像个机器人，收音师还得额外背着辅助器的电池上山，反而增加了负担。但看到艺人如此体恤工作人员，我不禁感到心里暖洋洋的。

所以为什么要爬山呢？我想，看完这档节目也许不能得到一个明确的答案，但看着一群人热血地朝同一个目标迈进，或许答案早已藏在过程之中。