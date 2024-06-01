摇滚夏令营3

Camp Rock 3

可在Disney+观看

迪士尼经典青春剧集《摇滚夏令营》第三季讲述乐队Connect 3在重聚巡演中临时失去开场嘉宾，于是决定回到他们熟悉的摇滚夏令营（Camp Rock）寻找音乐新星。年轻学员们展开激烈竞争，最终在Mitchie的建议下，Connect 3决定让五名决赛入围者一同登台演出。

《摇滚夏令营》自2008年推出以来，首季在首播当晚创下近900万观看人数的收视佳绩，至今仍名列迪士尼原创电影前10名。2010年的续集《摇滚夏令营2：摇滚万岁》（Camp Rock 2: The Final Jam）同样创下高收视。这两部作品让美国音乐组合Jonas Brothers（强纳斯兄弟）和歌手Demi Lovato（黛米洛瓦托）人气飙升。Jonas Brothers在本季再次饰演偶像乐队Connect 3，Demi Lovato则以监制身份参与幕后制作。

斯特林角

Sterling Point

可在Prime Video观看

美国悬疑剧《斯特林角》围绕高中生安妮展开。（Prime Video提供）

这部美国悬疑剧讲述17岁的高中生安妮（Ella Rubin艾拉鲁宾饰）发现自己和双胞胎哥哥继承了关系疏远的外公留下的小岛“斯特林角”，因此从纽约搬到加拿大这个偏僻的小岛，并决定了解母亲的过往。她也由此揭开尘封已久的秘密，同时发现一段原本不该被她知晓的家族往事。