韩国天团BigBang今年迎来出道20周年。一路走来，他们经历了不少起起落落，也从出道时的五人组合，走到如今由权志龙（G-Dragon，GD）、太阳（Taeyang）和大声（Daesung）组成的三人团体。

他们的巡演8月21日至23日在首尔高阳正式开跑，歌单横跨出道以来的经典作品，为歌迷带来满满“回忆杀”。

BigBang也将在10月17日于新加坡开唱。在演唱会到来之前，不妨先看看这些BigBang成员出演的综艺节目，感受这组天团为何能在近20年来始终保持魅力。

Zip Daesung: We’re Going Camping

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成员Daesung的YouTube访谈频道，他曾经在一年前首次集结GD和Taeyang在节目中合体亮相。当时Taeyang在开个人演唱会的时候，Daesung和GD惊喜出现在舞台上，久违的Bigbang合体让粉丝兴奋不已，也期待三人正式合体回归。

今年他们在庆祝出道20周年之际，不仅忙着举办世界巡演，频道也同步推出了特辑节目。三人一起到室内“露营”、玩游戏、吃烤肉和聊天，惬意又自然地交流，不用刻意做什么，就能制造笑点。

Ddeun Ddeun: Anniversaries Are Just an Excuse

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由韩国“国民主持人”刘在锡（Yoo Jae-suk）主持的YouTube访谈节目，这次找来“Running Man”成员Haha共同主持，并邀请BigBang三人同场畅谈。适逢8月是刘在锡、GD和Haha的生日，众人也趁机一起庆生，在其乐融融的氛围中展开对话。

节目中，他们聊到使用网上银行和自助服务机时遇到的痛点。令人意外的是，GD竟坦言自己不太熟悉网上银行的用法。众人立刻反问他平时如何处理财务，GD则回应，自己有财富管理经理协助打理，让众人相当惊讶，Haha更忍不住追问：“你就那么相信别人吗？”意外展现GD私下的理财习惯。

Epikase: Family dinner ft. BIGBANG

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BigBang的前辈组合Epik High邀请三人一起吃饭聊天，成员Mithra Jin更亲自下厨，众人一边用餐一边畅谈。由于双方都曾同属YG娱乐，是昔日的同事，席间也不时回忆起当年在公司发生的趣事。

节目中，他们还互相为对方团体的歌曲进行排名，并借此分享当年对彼此的初印象，现场笑声不断，气氛轻松欢快。

张靓颖姜育恒来新开唱

中国歌手张靓颖将在8月29日来到新加坡举办巡演，这也是东南亚最终站。她将带来《画心》《如果这就是爱情》《终于等到你》等经典作品，和歌迷共度星期六的夜晚。

▲张靓颖“追”世界巡回演唱会－新加坡站

中国歌手张靓颖将在新加坡举办演唱会。（取自张靓颖微博）

2026年8月29日（星期六）晚上7时半

地点：新加坡滨海湾金沙会展中心五楼金沙宴会厅

此外，台湾歌手姜育恒将在巡演带来经典歌曲《再回首》《女人的选择》《惦记这一些》等，和歌迷一起回顾他42年的歌唱生涯。

▲姜育恒“再回首·我心依旧”巡回演唱会——新加坡站

台湾歌手姜育恒将在巡演带来经典歌曲《再回首》等歌曲。（取自姜育恒微博）

2026年8月30日（星期日）晚上8时

地点：新加坡滨海湾金沙会展中心五楼金沙宴会厅