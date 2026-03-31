被黄循财总理在国庆群众大会上点名鼓励，歌手李泓伸觉得“有一点不可思议”，同时也得到很大的肯定。

8月23日的国庆群众大会上，黄循财总理鼓励国人要不断为华族文化注入新活力，增添色彩。他说：“新谣那一代创作人通过歌曲写下他们的梦想和追求；如今，我们期待年轻一代也写下属于他们自己的故事。” 黄总理也介绍了年轻歌手李泓伸，创作属于新加坡的音乐，并当场给予他鼓励和加油。

回忆起被黄总理在群众大会中点名与鼓励的心情时，李泓伸接受《联合早报》电访时说：“（我）真的（感到）非常荣幸，也觉得有一点不可思议。但我觉得更多是鼓舞，对我来说是一个很大的肯定，给了我动力继续创作。”

从不会创作到写自己的歌 李泓伸从新谣学会真诚

28岁的李泓伸一开始其实是不会写词作曲的。他是在耳濡目染情况下接触到新谣，“父母很喜欢听新谣，（也）很支持我去学唱歌，往歌手这方面拓展”，父母为当年仅有14岁的李泓伸报名海蝶音乐“非常歌手”训练班，正式踏入乐坛，也开启了与海蝶音乐多年的合作。

李泓伸在2015年由新传媒8频道、海蝶音乐和哇哇映画联合举办的“从心出发”新谣传承演唱会中担任表演嘉宾之一。他首次自弹自唱了原创歌曲《这样好吗》，被在场的监制相中，收录为电视剧《钱来运转》的插曲。之后，李泓伸也受邀在“爱的名字2018：梁文福作品慈善演唱会”中担任表演嘉宾之一。

谈起对新谣的理解，李泓伸认为它是一种带着初心和真诚完成的创作，是新加坡年轻人通过接地气且本地化（local）的方式叙述属于自己一代的故事。“新谣的歌词写的都是与新加坡人息息相关的东西。” 他提到自己非常喜欢新谣歌词中的真诚和朴实，而这些也是他想融入到创作中的。

翻唱“Kopi O”获总理鼓励：年轻人唱出不同的味道

为配合《星期二特写：星空下的邂逅》系列节目3月份的发布，李泓伸翻唱了巫启贤的经典歌曲《情感联络站》。（视频截图）

今年3月份，李泓伸也受邀参加由新加坡华族文化中心与新传媒呈献的纪录片系列《星期二特写：星空下的邂逅》录制。此系列访问了多位重量级人物，包括专程返新接受访问，久违的著名音乐人巫启贤与许环良，以及梁文福、陈志群和吴剑峰等新谣代表人物。为配合纪录片的发布会，李泓伸翻唱了巫启贤的经典歌曲《情感联络站》。在发布会上，主办单位想要一个比较严肃和朴素的方式去呈现这个表演。在只有吉他和打击乐箱鼓（cajon）的情况下，李泓伸与搭档Yokez（叶玉棂）想办法通过歌唱活跃现场的气氛。

这段演出在今年的群众大会上再次被提起。黄总理谈及李泓伸翻唱《情感联络站》的演出时说：“年轻人唱老歌很有自己的风格，同样一杯Kopi-O，给他唱出不同的味道。”

AI无法取代创作者的情感和温度

被记者问到AI（人工智能）可能对新谣造成的影响时，李泓伸认为AI无法取代一个创作者所拥有的情感和温度。对他来说，创作是他讲故事的方式。在创作的当儿，他会把自己的经历、感受和想法放入作品里头。这种真实而细腻的情感是AI无法复制的。在歌曲创作中，李泓伸习惯坐在钢琴前把曲子弹出来，感受旋律。虽说AI能够在作品即将完善时起到辅助作用，但李泓伸认为，身为创作人都需要有自己的想法，“AI固然方便，但是如果太过于依赖的话，我会有点不好意思说自己是创作人。”

《跳房子》是身份转换的反思

李泓伸的全新单曲《跳房子》（Leap of Faith）8月27日正式在各大音乐平台上线。它采用了较简单的曲风，创作灵感源于李泓伸从学生转变为全职音乐人身份后的反思。

在离开校园后，他逐渐意识到自己不再拥有学生时期那张可以依靠的“安全网”，遇到困难时得一个人去扛，没有学校保护。

《跳房子》的创作灵感，源于李泓伸从学生转变为全职音乐人的人生阶段后的反思。（海蝶音乐提供）

他说这样的转变和小时候玩的跳房子相似，却多了一些现实中的残酷。小时候，人们总以为长大意味着更多的自由，渴望快速地成长，就像跳房子一样，从一个阶段迈向下一个阶段。然而，真正踏入成人世界后才发现，每一次“跳跃”都并不如想象中轻松，前方等待着我们的，还有许多从未预料过的困难。李泓伸说：“希望借这首歌让大家知道，生活再怎么困难也要记得在忙碌的当儿（保持）开心。”

在接下来的几个月，李泓伸希望能够每个月发布一首单曲，包括甜蜜的告白式情歌，揪心的苦情歌以及励志且治愈的歌曲。他希望自己的歌曲能够陪伴不同时期、不同心境的听众。“我们这一代创作人，写歌背景（和上一代）有点不一样，不管是在歌词还是歌曲上聊到的故事都是不一样的。它更多是成长中的一些痛苦和难处。我觉得这可能是这一代比较关注的。”