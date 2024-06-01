读了戚玉武的专栏《我的新家与旧家》，有所感触。今非昔比，科技日新月异，很多东西都可能被人工智能（AI）取代。很多演员等不到戏拍，也不再坐以待毙。在演艺圈多年的戚玉武厌倦等待，毅然进军全新的领域直播带货，积极学习新知识，接受自己的改变。不管你是否拍戏，我们永远支持你！——郑观众（XXX798）

《青春老鸟》延续《青春小鸟》的写实风格，配上精彩对白和幽默感人的情节，再次俘获我们一家人的心。故事围绕夫妻情、父女情与友情展开。当中《青春小鸟》演员们惊喜客串，更添几分亲切感。五位资深演员的精湛演技功不可没，与他们搭戏的曾诗梅表现也挺亮眼，为角色注入生命力。剧中插曲《来时路》和《慢一点活》更恰到好处地烘托了剧情，听着听着，心中不禁多了几分感触。一部有笑、有泪、有温度的好剧！——观众（XXX100）

张智霖和袁咏仪的儿子“魔童”张慕童帅炸了。——hk.10.22.leweir（早报IG留言，类似留言多则）

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