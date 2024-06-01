（综合讯）美国一代乡村音乐天后Dolly Parton（桃莉巴顿）在当地时间8月25日辞世，享年80岁。从美国总统特朗普、好莱坞巨星、乐坛后辈到全球乐迷，无不感到惋惜。

曾与桃莉合演电影《朝九晚五》（9 to 5）而成为好友的影后Jane Fonda（珍芳达），在Instagram分享一张两人黑白照，留言：“获悉桃莉死讯，我悲痛欲绝，相信全球数以百万计的歌迷亦在哀悼。她的慷慨、活泼、强大，永远与我们同在。”

珍芳达形容桃莉是“淘气又爱玩的南方女孩，也是能看穿人心，直达一个人真实自我的深沉思想家。”还指桃莉是“同理心的化身”，也是自己生命中从未遇过的独特人物。

她说桃莉也不希望大家沉浸于悲伤中，接着呼吁歌迷盛装打扮，缅怀桃莉留下的精神。“但首先，请观看《同妻俱乐部》（Grace and Frankie）的最后一集，桃莉在剧中是一位天使，一位在天堂里地位显赫的工人阶级天使。”

另一影后Julia Roberts（茱莉亚罗拔丝）与桃莉的渊源始于1989年共演电影《钢木兰》（Steel Magnolias），并在戏外建立了多年的深厚情谊。茱莉亚向拍档致意说：“桃莉是一位充满魔力与喜悦的人。能在一生中认识她，是我无比珍视的宝藏。今天，太阳都变暗淡了。”

Elton John（艾登约翰）与桃莉是音乐界两位殿堂级的巨星，拥有数十年的深厚友谊，并在音乐上留下了多次经典跨界合作。约翰在得知噩耗后在社媒发文说：“桃莉是一位独一无二，无可替代的伟大艺术家，并拥有最善良的心。”

曾翻唱桃莉金曲“Jolene”的天后Beyonce（碧昂丝），在官网上载故人黑白照悼念：“你是我们的风向标，是那颗指引方向的北极星。勇敢而耀眼，才华横溢又坚韧不拔。你教会了无数人如何忠于自我，活出独一无二的自己。”

2025年跟桃莉合唱“Please Please Please”的女歌手Sabrina Carpenter（塞布丽娜卡彭特）公开二人合照，忆述首次见面印象，“她是地上行走的天使”“我们就似一对姐妹”，最后以对方的金曲“I Will Always Love You”表达不舍之情；令人意外的是，从未跟桃莉见面的饶舌天王Eminem（痞子阿姆），自曝曾经收过对方电邮给予鼓励，“她其实无须花时间这样做，谢谢你的善良。”