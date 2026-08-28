（综合讯）中国女星景甜近期卷入代孕纠纷，遭90后富豪孙宇晨提告追讨逾3000万人民币（约567万新元），男方更于星期四（8月27日）发表长文大爆两人恋爱细节，尽管文末注明“本文纯属虚构”，但还是引发网民热议。景甜星期五（28日）早上首度发文反击，直言“不会出卖爱情”。

38岁景甜约三个月前爆出“代孕疑云”，被中国狗仔爆料她以代孕生子为由，向富豪男友索取巨额金钱，男方已付高达3000万人民币，但她一再拖延拒绝配合取卵。当时，她发声明抨击网传内容全属不实，但如今爆出孙宇晨委讬律师向景甜及其父母提告，双方金钱纠纷达3000多万人民币，与之前代孕疑云金额一致。

36岁的孙宇晨是加密货币平台波场（Tron）的创办人兼火币HTX全球顾问。（取自孙宇晨X）

有报道指出，孙宇晨疑似就是代孕疑云的男主角，他于27日在社媒发布万字长文《我的女友景甜》，详述与景甜的恋情细节。他写道：“一颗卵子的重量，3.5微克，5000万美元（约6351万新元）现金的重量，2.5吨，景甜在蒙太奇拉古纳海滩的电话里，向我要的是后者，抵押的是前者，她去那里是为了取卵，代孕的孩子预计2027年出生，快一点的话还能属马，这是她主动提的。”

至于为何找她代孕，孙宇晨承认景甜是他大学时代心目中的女神。

爆料文末写道“本文纯属虚构”

36岁的孙宇晨是加密货币平台波场（Tron）的创办人兼火币HTX全球顾问。他在社媒发布的万字文中提到，当年他在“人人网”（中国最早校园社交网络平台之一）申请当她的好友，但景甜没有通过。后来他在美国忙创业，隔了19年好友名单上多了她。随后，他在瑰丽酒店第一次见到她本人，包厅请她看电影。

孙宇晨他还写道两人后续交往琐事，当中包括他于2026年1月向她求婚、带她见父母，同时还称景甜不断跟他要钱；他转账给她100万人民币（约19万新元），不过她嫌少，他回说一张卡上限100万人民币，她嫌没效率，最后是五张卡、两个账户轮流转账。

文内也提到，景甜要求香港必须买房子写她名字，孙宇晨也答应了。后来谈到代孕，她开口5000万美元，他说让他想想，最后却演变成金钱纠纷。

不过，孙宇晨在文末写道：“本文纯属虚构，如果雷同纯属巧合，请随意转发分享”，故弄玄虚。有网民猜测，他是因为要避法律责任才补这几句，已被无数网民转发分享。

景甜工作室27日傍晚7时多火速发声明，写道表示：“声誉是艺人的生命，我们有勇气对以艺人声誉为要挟的碰瓷行为说不，一切交给法院处理。”

景甜的工作室8月27日在微博发声明，表示一切交给法院处理。（互联网）

景甜28日发声：依然相信爱情

针对外界传得沸沸扬扬的金钱纠纷，景甜28日在微博发布简短声明。

她正面迎击索款指控，写道：“我过去，现在，未来，都不会为钱出卖我的爱情，更不会出卖我的灵魂。”面对这场风波，她语带无奈自嘲：“我依然相信爱情，我依然眼光不行，我依然智慧欠奉。”这段话疑似暗指自己在感情中识人不清，巧妙回应了男方近期的一连串动作。

最后，面对即将到来的民事诉讼，景甜选择将一切交给司法处理。她坚定地写道：“但我相信法律，相信善良，相信终究会有的正义和公平。时间会证明一切。”