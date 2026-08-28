（综合讯）凭藉经典电影《小鬼当家》（Home Alone）红遍全球的好莱坞童星Macaulay Culkin（麦考利克金），于星期四（8月27日）迎来46岁生日。最近，麦考利的身边人透露他与决裂的父亲Kit Culkin（基特克金）近况，基特目前独居在美国俄勒冈州，身体状况不佳。尽管亲友劝麦考利去探望中风的老父，但他依旧坚定表示跟父亲的篇章“早已翻篇”。

麦考利于2025年在播客节目中坦言，自己与生父断绝联系长达30多年。他透露，父亲过去不仅担任自己的经纪人，更在心理、身体及财务上对他进行长期的控制与虐待。他也在其他的节目上说过，父亲是一个“坏人”，“他在生理和心理上都虐待我，只要我想，我可以秀出身上所有的疤痕给你看。”

他甚至曾爆料，早在拍摄《叔叔当家》（Uncle Buck）时，已故影星John Candy（约翰坎迪）就已察觉基特的暴行。随着麦考利爆红，基特越来越夸张，甚至曾威胁他“好好演，不然我打你”。

麦考利直言，基特有七个孩子，如今拥有四个孙子，却没有任何一个人愿意与他往来，这正是对他过往所作所为的“惩罚”。他也指出，如果他像父亲一样被全家人排挤，他一定会意识到自己犯了极大的错误，“但我有一种强烈的预感，他根本不这么觉得。他会觉得是我们错了，他是对的。他就是那种自恋狂又疯狂的人。”

麦考利与女星Brenda Song（布兰达宋）育有两子，生活幸福，也发誓绝不重蹈父亲的覆辙，为这段长达半生的童年阴影划清界线。