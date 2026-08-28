（香港讯）香港TVB小生马国明获委以重任，将为即将于8月30日举行的“2026香港小姐竞选决赛”担任司仪。日前马国明出席剧集宣传活动，他接受“香港01”访问时透露，想到担任司仪一事就“紧张到脚软”！

此次获邀担任港姐决赛司仪，马国明坦言感到非常慌张：“是啊！我怕到现在脚都在发抖。我当年（艺员训练）出来那阵子，有考过当主持，但考完之后26年都没有找过我做这件事。我也不知道为什么26年之后会找我做。”他表示担心当晚会出丑，毕竟自己没有当司仪的经验，“加上这个是现场直播，没得NG（重来），又没得说错了再来过。我最怕在台上突然冷场，不知说什么！”

当被问到收到邀请时是否曾考虑拒绝，马国明无奈笑称：“我是想推的！我想推啊，不过推不掉啊。公司说‘你试一下啦！试吓啦！’就这样啰。所以等一下要回去彩排，因为我根本没时间彩排，时间很紧。”

提及港姐问答环节向来最具考验性，马国明认为这个环节最令人头痛，因为既要帮佳丽又怕弄巧成拙：“怎么帮她又不会害了她？如果佳丽答得好就没问题，答得不好，我怕帮不到她还害了她。人家可能很想拿奖，结果被你搞到没奖，责任很大，我现在呼吸都困难啊！”

不过，马国明表示，幸好有经验丰富的搭档陆浩明和郑衍峰同场，并指两人才是专业的司仪，自己和萧正楠、曹永廉只是搞气氛，“我唯一的一招就是我不说话，尽量少说少错。“

他还透露，当晚现场没有大电视机提示对白，令他压力更大，开玩笑说公司可能是想利用他来制造话题：“可能公司希望本届港姐能有多些‘声音’，我一出来就被人骂，那不就有声音了啰！”