（综合讯）中国女星景甜卷入代孕纠纷，遭90后富豪孙宇晨提告被追讨彩礼3000万人民币（约567万新元），双方进入司法程序。孙宇晨星期五（8月28日）接受中国媒体专访，除了回应发长文，更提及拒绝女方讨要5000万美元（约6351万新元）取卵的关键，竟是因为听了AI（人工智能）工具“Claude”的建议。

根据“凤凰网”报道，孙宇晨27日在社媒所发布的长文《我的女友景甜》，是自己花了十几个小时、几乎两个晚上没睡觉写出来的。对于文末特别注明“纯属虚构”，他解释说：“绝大多数是符合我意愿的真实陈述，虽然没办法保证每个细节100%，但至少我怎么想、怎么说的，这一点是100%确认的。”

他坦言发文并非为了行销，纯粹是情绪抒发：“我也不是个机器嘛，我也是一个人，我也不是纯AI，我也有一些想法想表达。”

谈及与景甜的现况，孙宇晨直言双方“现在没有联络了”。至于为何在分手后仍要大动作起诉讨回彩礼，他苦笑表示，这不仅是律师的建议，更带有一丝讽刺意味地说：“这可能也是我们两个之间唯一的联系了。”他坦承光想这件事对他心理消耗就很大，因此全权交由司法处理。

最令外界好奇的，是双方一度协议代孕。景甜飞往美国洛杉矶，第八天时突然电话联系孙宇晨，并开口要求5000万美元现金，而孙宇晨拒绝支付这笔钱。他在长文中描述，曾问了AI工具Claude“她不再爱我了吗？”Claude冷酷回应：“对于爱情，我不关心，也不理解。但是你不能把这5000万美元给她。”

孙宇晨受访时透露，公司每天千万美元（至少1270万新元）的决策都由AI执行，他向来无条件信任AI，但这是他人生第一次对AI的决策产生质疑与迷茫。事后，他甚至将写好的文章发给Claude看，结果Claude还有点不高兴，回他：“你自己的感情问题，其实跟我做的决策没关系。”表明不愿帮忙“背锅”，让他感到相当无奈。

不过，他认为Claude的建议确实影响了他的想法，最后孙宇晨听从了AI的建议没有付钱，景甜得知后仅回了一句“我知道了”便挂断电话彻底失联，这也成为两人感情破裂的导火线。