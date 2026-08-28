（综合讯）西藏日喀则市吉隆县吉隆口岸日前遭土石流侵袭，传出人员伤亡及失联，灾情牵动各界，中国娱乐圈也迅速行动。由黄晓明发起的“明天爱心基金”启动应急救援项目，52名艺人合捐50万元人民币（约9万4559新元），同时筹备1000份紧急物资包驰援灾区。

据《扬子晚报》报道，尼泊尔一侧日前发生泥石流，暴雨引发洪流波及西藏吉隆口岸。灾情传出后，黄晓明、肖战、杨紫、王一博、迪丽热巴、赵丽颖、林志玲、欧阳娜娜及吴慷仁等52名艺人通过应急救援项目捐款，善款将用于抢险救援及灾民安置。

由于当地持续降雨，夜间气温偏低，救援团队也准备1000份应急物资包，每份包括保温毯、毛巾、袜子、手套、防护口罩、简易医疗及盥洗用品等，希望为受灾群众提供及时援助。

韩红基金首期拨189万 白鹿后援会发起募款

除了艺人捐款，韩红爱心慈善基金会也积极响应，启动应急管理部政社协同保障机制，首期计划拨付1000万元人民币（约189万新元）灾后援助资金。基金会表明，将持续跟进灾情，并在实地了解需求后，适时追加物资及资金援助。

韩红爱心慈善基金会积极响应。（取自网络）

顶流艺人白鹿的官方后援会也加入救灾行动，在微公益平台发起募款，目标筹集50万元人民币（约9万4559新元）善款。据中国大陆媒体报道，截至星期四（8月27日）晚，已有数千人参与，累计筹得超过5万元人民币（约9450新元）。

白鹿的后援会也发动募款。（取自网络）

企业方面，阿里巴巴紧急调集近8000箱食品、饮用水及泡面等物资，分批送往灾区；腾讯公益慈善基金会则首期投入2000万元人民币（约378万新元）备灾资金，采购食品、饮水、雨衣雨鞋、行动电源、手电筒及发电机等用品。

《金鹰奖》宣布延期

原定于本月30日在长沙举行的《第33届中国电视金鹰奖》，也受到灾情影响。

金鹰电视艺术节组委会星期四宣布，原定8月28日至30日举行的颁奖活动及相关艺术节活动将延期，新的举办日期将另行公布。

组委会表明：“人民至上、生命至上。文艺工作者永远和人民同呼吸、共命运。”

艺人／企业救援

黄晓明“明天爱心基金” ：50万元人民币/1000份应急物资包

白鹿的官方后援会：5万元人民币

阿里巴巴：8000箱食品、饮用水及泡面等物资

腾讯公益慈善基金会：2000万元人民币备灾资金