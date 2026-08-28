韩国人气女团aespa成员Karina与男神黄寅烨星期四（8月27日）晚现身乌节路百利宫一场时尚活动。两大韩星难得同场，吸引大批粉丝追星，商场内外人潮汹涌。

活动傍晚6时开始，但追星大战早在数小时前展开。有粉丝在社媒分享，上午10时多抵达时现场尚空，下午2时半回来已人山人海；也有粉丝下午1时先到场“考察地点”，原获告知4时才开始排队，岂料约3时折返时，一楼已经挤满粉丝。

韩星魅力无法挡，粉丝到百利宫追星。（取自网络）

随着人潮不断涌入，一楼活动区被层层包围，二楼以上多个楼层的围栏旁同样站满粉丝，大家纷纷高举手机等候偶像出现。下午4时多才抵达的粉丝，只能往四楼、五楼寻找位置。还有粉丝因挤不进商场内部，索性转移阵地到店外守候，百利宫内外都被追星人潮包围。

Karina现身即不断和粉丝打招呼。（取自网络）

虽然活动6时开始，万众期待的Karina直到接近晚上8时才压轴现身。苦等多时的粉丝热情不减，她也不忘照顾楼上的粉丝，多次抬头向不同楼层挥手打招呼，让守候数小时的粉丝终于如愿见到偶像。本地艺人郑惠玉、孙政、林慧玲及容启航等当天也现身活动，为现场增添星光。

怕后排看不到 黄寅烨蹦跳宠粉

黄寅烨以一身粉色造型帅气登场，一现身即引来粉丝尖叫，所到之处手机纷纷举起，现场欢呼声不断。

由于活动区被大批粉丝层层包围，他似乎担心站在后排及较远处的粉丝看不到自己，不仅频频向四周挥手，还突然蹦蹦跳跳“增加高度”，努力让远处粉丝也能捕捉到他的身影，逗趣又贴心的举动再度掀起欢呼。离场前，黄寅烨也不忘继续挥手回应粉丝，短暂亮相仍展现十足亲和力。

黄寅烨趁着来新出席活动，夜游新加坡享受美好时光。（取自艺人IG）

景点打卡

黄寅烨也把握狮城之行四处走走，并在IG晒出一系列夜游新加坡的“男神游客照”，不仅到滨海湾金沙一带，还到鱼尾狮附近打卡，在夜色下留下帅气身影。

有粉丝也在当地巧遇黄寅烨，透露一开始甚至没认出眼前的男神，后来才惊觉与偶像擦身而过。粉丝原想上前拍照，但遭随行保镖阻止。不过黄寅烨发现粉丝后仍亲切挥手打招呼，让这场意外偶遇留下惊喜。