（首尔讯）韩星金秀贤（Kim Soo-hyun）在经历长达一年多的舆论风暴后，终于迎来全面复出的曙光。综合韩媒报道，“2026 The Fact Music Awards音乐颁奖典礼”（以下称TMA）主办单位星期五（8月28日）证实，金秀贤将以颁奖嘉宾身份出席9月19日在釜山亚细亚德主体育场举办的盛会。这将是他睽违18个月再次于韩国的公开活动上亮相，也象征着他正式重回韩国演艺圈。

金秀贤2025年被指控在已故女星金赛纶（Kim Sae-ron）未成年时期与其交往而陷入舆论风暴，演艺事业一度停摆。然而，随着司法调查结束，警方证实相关指控罪证不足，确认其无罪。至于当初公开声称拥有相关语音与信息的 YouTube频道“横竖研究所”负责人，也被检方认定使用AI（人工智能）伪造与变造资料而遭起诉，市场与公众舆论也随之出现正面反转，为他的演艺之路扫除障碍。

金秀贤近月已率先透过海外行程试水温，包括前阵子赴菲律宾拍摄知名时尚品牌广告，以及受邀担任印度尼西亚大型电视台RCTI的37周年台庆直播嘉宾，展现依旧高企的跨国影响力。

除了9月的TMA颁奖典礼，他接下来还预计于10月前往马尼拉举办大规模粉丝见面会。