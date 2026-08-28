“导演，你爱我吗？有多爱我？可以解释吗？”

视频访问中，记者邀请陈哲艺“成长三部曲”《爸妈不在家》《热带雨》和《我们不是陌生人》的演员杨雁雁与许家乐，向导演隔空发问。题目不限，尤其欢迎他们抛出藏在心里、一直好奇，却不知该如何当面问出口的问题。于是，两人把握机会大胆出题，从“导演，你爱我吗？”、“我的演技排第几？”，一路问到再合作的可能性。

陈哲艺则逐一接招，回答了两位演员的七道题。比如，面对许家乐突如其来的隔空“灵魂拷问”，陈哲艺毫不闪躲：“当然爱咯！”

他说，两人相识14年，早已超越导演与演员的关系，像哥哥与弟弟，但在旁人眼中，更像父亲与儿子，“因为我每次很爱念他。俗话说，打是疼、骂是爱，我没有打他，但经常骂他，所以还是爱他的。”

杨雁雁则回顾《爸妈不在家》的试镜，问陈哲艺当年认为她“有演戏的痕迹”，如今是否还这么觉得？陈哲艺不讳言，她当时拍了不少“八点档”电视剧，表演方式难免较为外放，如今已是收放自如的演员。

来到最后一问：随着成长三部曲落幕，三人未来还有没有机会再合作？陈哲艺认为，三人都该展翅高飞、看看世界，尝试不同的可能；待各自累积更多智慧、经验与人生阅历，或许又能碰撞出新的火花。他打趣对杨雁雁说：“下次找你拍，就等你够老，可以演老太太、阿嫲的时候再拍吧！”