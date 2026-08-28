（台北讯） 台语歌王洪荣宏与第三任妻子、有“小邓丽君”之称的张瀞云结婚八年，自2025年9月起便传出婚变。由于夫妻俩始终未正面回应，两人的关系一直备受外界瞩目。

洪荣宏星期五（8月28日）出席活动，媒体率先注意到他的身形似乎比过去消瘦不少。面对记者的关心，他仅反问“有吗？”，至于近来的心情，他也连说两次“还好”，语气相当平静。

被追问婚姻现状时，洪荣宏态度显得十分低调。起初他边滑手机边回避话题，当被问到跟老婆“和好了吗”时，他直说“没有”，并抗拒表示“不要提这个”“我不懂”。不过，在记者的连续追问下，他还是含蓄地透露夫妻俩“都有碰到面”，并强调目前“没有很大问题”，最后仅表示：“我的心情很好，谢谢大家。”

事实上，洪荣宏与小11岁的张瀞云近一年来离婚传闻不断。女方先前曾在社媒写下“生活会把善良的人逼到无路可退”“我不是一个工具！也不是一个物件！我是一个需要被尊重的灵魂”等文字抒发心情。今年1月，洪荣宏也曾透露因岳母摔伤，老婆都在高雄照顾母亲，两人等于处于“分居”状态。

活动结束后，洪荣宏通过经纪人进一步回应婚姻状况：“真的很谢谢媒体朋友的关心。我们现在是最好的状态，未来也会越来越好。真心感谢大家的爱护跟关心。”至于岳母的健康状况，他欣慰地表示：“她为我跟黄妃写的《大家来唱歌》点阅率很高感到很开心，精气神一定跟着好。”他还透露，年初台北演唱会结束后，自己都深居简出在新竹家里，“过着大家熟知的农夫生活，可能有点无聊，但我很自得。”