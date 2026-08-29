四手联弹，两首奏鸣曲

Four Hands, Two Sonatas

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宋江退伍后的新作选择穿上校服。剧情讲述音乐天才云集的艺术高中里，姜飞悟（宋江，Song Kang饰）将全部精力投入钢琴，通过不断练习提升演奏能力。转学生崔正瑶（李濬荣，Lee Jun-young饰）的出现打破了原有的局面，他凭借充满情感和本能的演奏受到关注，姜飞悟的祖父也对他的音乐才能给予高度评价，使姜飞悟感受到竞争压力，不甘落后于崔正瑶。

与此同时，姜飞悟的青梅竹马洪在仁（张圭悧，Jang Gyu-ri饰）一直陪伴在姜飞悟和崔正瑶身边，三人的关系逐渐交织着友情、爱情与竞争。原本围绕音乐建立的友情受到冲击，导致三人的人生随之发生变化。

这是宋江退伍后的新作，恰巧是李濬荣入伍前留下的作品。

鼠惑 Mousetrap

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柳俊烈在《鼠惑》扮演因高利贷而隐居10年，从未踏出家门的男子。（Netflix提供）

《鼠惑》改编自同名网络漫画，以韩国传统民间故事“吃了指甲的老鼠”为灵感。传说中，如果老鼠吃掉人类剪下来随手丢弃的手指甲或脚趾甲，就会变成和原主人一模一样的人，甚至试图占有对方的人生。

柳俊烈（Ryu Jun-yeol）饰演隐居多年的小说家文宰。某天，他突然发现手机指纹辨识失效，代办事务的好友也离奇失踪；更可怕的是，一名被称为“田鼠”的神秘人，早已夺走他的名字、身份、财产与人生。为夺回一切，文宰展开追查。薛景求（Sul Kyung-gu）饰演经营征信社兼放高利贷的“老子”，多年来追查欠债失联的文宰。三年后两人重逢，文宰请求他协助找出“田鼠”，老子为了追回欠款，也被卷入这场危险事件中。