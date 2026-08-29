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这一季日剧，这部作品题材最为大胆有趣。

改编自多田基生原著漫画的七集日剧，以性治疗师的视角带出现代人在亲密关系上的困扰与难题。一上线即占据全球多国十大排行榜，以“性”为主题果然轻而易举挑起观众的兴趣。

剧中由中岛健人诠释的霜鸟壱（yī）人，从事被一般人认定“有点不正经”的特殊职业——性治疗师。在小小的诊所里，他倾听女性的困境、男人的压力，为内心饱受煎熬却难以启齿的现代人解决亲密关系难题。

温婉贤惠的主妇竟是性成瘾者；对“性”感到迷惘甚至恐惧的少女，将满腔热情投注在动漫偶像身上；大企业总裁因为失去自我而沉溺于虚拟性爱；家庭圆满的普通上班族偷拍成瘾无法自拔；更年期女性因生理变化而被迫选择无性婚姻……霜鸟医生总是说：“没关系的，毕竟每个人都有性烦恼。”

各式各样的故事，都是很多人切切实实面对的生活日常。没有绝对的解方，有些症状甚至是永远无法戒掉的，能做的只有直视问题，然后一辈子努力抑制欲望。

禁忌话题引人深思

中岛健人诠释的性治疗师，治愈他人却无法自救。（互联网）

氛围轻松幽默但骨子里带点悲情，透过生理性欲望探索复杂的人心与情感，这类题材最难在于尺度掌握。没有利用性作为噱头，裸露镜头也是情节所需自然呈现，毫不哗众取宠。禁忌话题坦荡荡讨论，尽管点到即止挖掘得不算深入，但触碰核心足以引人深思，保守的观众也不至于觉得被冒犯，剧本分寸拿捏得精准。

篇幅也是刚刚好，一集一个案，但贯穿全剧的是主角私密故事。性治疗师和女主播17年后重逢，本该是甜蜜的初恋纯爱延续，却因为前者说不出口的心理创伤而让两人关系停滞不前。

霜鸟壱人当上性治疗师竟是因为一段少年时的家庭悲剧，17年前目睹父亲袭击母亲外遇对象，从此对性感到极度厌恶。人物设定本身已充满戏剧张力，性治疗师治愈他人却无法自救，选择用逻辑来理解性爱，以为只要不涉及情感层面便能自我保护。脸上带着微笑，总是冷静温暖地默默聆听且认真面对患者的烦恼，殊不知原来他把自己的脆弱敏感藏起，内心情绪其实激烈澎湃。

女主角爽朗个性讨喜

新木优子诠释的女主角，从逆来顺受到争取话语权的个性转变，大快人心。（互联网）

偶像团体Sexy Zone出身的中岛健人，演绎还算有感染力，虽然主角处理感情时拖拖拉拉有话不说的矛盾性格偶尔会让我很烦躁。还是积极主动的新时代女性最帅气，看剧最爱的是诠释女主播的新木优子。外形亮丽，爽朗坦率，爱得勇往直前，在职场从被当花瓶逆来顺受到争取话语权显露个性，转变合乎情理也大快人心，同时呼应故事里女性长期以来被视为“附属品”的境况。

中村苍、中山裕介、山口纱弥加、佐野史郎等虽是陪衬，却各有各讨喜之处，称职担当扶持助攻主角的角色，共同成就让观众看完心满意足的完美结局。