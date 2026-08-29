上周到首尔，和当地朋友聚餐时听他说，身边一些50+的熟女都开始追中国剧。讽刺的是，近日却有中国名经纪人上节目分享“影视寒冬”现象加剧，许多艺人很久都“没工开”了。投资减少，剧本审批等问题没有解决，有人指出，AI短剧的产出，也让观众对电影、长剧作品的品质要求提升，消费者已不再为高流量演员买单。常听说影视作品的预算大部分进了主演的口袋，大胆假设，如果把资源重新分配，让作品更重视剧本质量和拍摄水准，这个寒冬，是否能更快看到尽头？——赖婉丽

中国知名经纪人杨天真最近在节目透露中国影视业界如今的惨况。据悉，影视重镇横店影视城2026年8月中旬仅有16部长剧在拍摄中，昔日人声鼎沸的“东方好莱坞”盛况不再。有中国媒体报道，为了生存，横店影视城最近想出新招，推出“游客自拍短剧”体验项目，只要花费50多新元就能穿上戏服，还有一个完整的拍摄团队包括导演、摄影师、化妆师等工作人员为你服务。全程耗时不到一小时，游客就能拿到一个一至两分钟的短片。山不转路转，路不转人转。从剧组云集到如今转向游客“拍短剧”，横店的“转型”正折射出当今影视行业的无奈。——曾慧仪

粉丝“护主”为偶像发声情有可原，但如果因此在人家伤口上撒盐，牵连无辜逝者，那就越界了。白鹿与谭松韵粉丝近日因“90后收视女王”头衔爆发争执。过程中，疑似白鹿粉丝发表“有妈的孩子像块宝”等言论，被认为是在影射谭松韵丧母一事，引起网民炮轰。谭松韵母亲于2018年遭遇车祸不幸离世，这是她心中永远的痛，我无法理解为何有人会因为一个“女王头衔”将这伤疤硬生生撕开。追星没有错，但粉丝们千万不能走火入魔，伤人不利己，还可能牵连偶像坏了形象。——李妙音