在陈哲艺执导的新加坡电影《我们不是陌生人》中，林咏谊与许家乐饰演一对年轻情侣，两人爱得浓烈，意外“闹出人命”，不得不早婚生子。林咏谊饰演的Lydia暂别校园生活，搁下钢琴梦，提早扛起当人妻人母的责任。

她的角色虽然只育有一个孩子，但为了呈现新生儿成长至两岁的过程，剧组先后找来五个不同年龄的宝宝出演。林咏谊笑说，自己等于拍一部电影，一口气当了五个孩子的妈妈。

这并非现年26岁的林咏谊第一次演妈妈，却是她首次挑战戏份如此吃重的母亲角色。由于宝宝们的年纪尚小，她起初颇为紧张，就连抱孩子也担心姿势不正确。剧组因此特地安排时间，让她在开拍前与宝宝培养感情，并学习正确的抱姿。

林咏谊（左一）在片中大腹便便。（长景路工作室提供）

她说：“最重要的是确保孩子的安全，也让父母感到安心。所有家长都很体谅，不仅给了我们许多建议，拍摄时也全程留在片场协助。”

林咏谊在拍摄过程中发现，自己很喜欢小孩，觉得他们既单纯又可爱。即使宝宝哭闹导致拍摄受阻，她也不曾感到不耐烦，反而会想：“他怎么了？我们可以做些什么，让他舒服一点？”

Lydia在故事开始时只是17、18岁的少女，因意外怀孕成为年轻妈妈。她说，与宝宝们的互动，确实帮助她更快进入妈妈的角色。

银幕外，林咏谊已在2024年接受圈外男友求婚，婚期待敲定。对于婚后是否打算尽快“做人”，她表示现阶段不急着当妈。

妈妈说得对？钢琴六级没白学

全片令林咏谊印象最深刻的，是Lydia在片末弹奏二手钢琴的一幕。电影前段，她还是坐在琴前挥洒才华的少女；到了片末，琴声依旧，身份与心境却已截然不同。

全片令林咏谊印象最深刻的，是角色在片末弹奏钢琴的一幕。（龙国雄摄）

“那场戏就像是给Lydia这个人物一个交代，让观众看见她一路走来的转变。我很担心自己无法把她一路走过来的情绪带出来。”

拍摄前，她向导演及搭档倾诉心中的担忧。杨雁雁提醒她“呼吸是生命的泉源”，要她放松身体，让情绪自然流动。

林咏谊回忆拍摄情形时说，陈哲艺没有喊卡，而是让她持续弹奏，并在一旁轻声引导她何时收住眼泪，何时释放情绪，“整个环境很包容，让我很有安全感，情绪才能自然流露。”她后来以观众视角重看这场戏，直言看得心头一酸。

为了弹好片中的钢琴曲目，自小考获钢琴六级的她重新上课练习。她笑说，母亲过去总告诉她，学钢琴总有一天会派上用场，“没想到这次真的用上了。”

初见许家乐即测“化学反应”

林咏谊第一次试镜时，只知道这是陈哲艺执导的新作，对角色和故事一无所知，甚至没有拿到剧本，只被要求素颜，并以最自在的状态赴约。

后来，她与初次见面的许家乐对戏测试银幕“化学默契”，当天便接到获选通知。挂上电话后，她难掩兴奋，在家放声大喊。

林咏谊（左）与许家乐首次合作，两人饰演一对年轻夫妻。（取自林咏谊IG）

她与许家乐有亲密戏。开拍前，两人反复排练场面，也逐一沟通动作细节，包括在哪句对白后亲吻，双手如何摆放等；正式拍摄时，也会再次确认彼此是否自在，“事前已经充分排练，彼此有了一定的了解和信任，因此拍摄时，感到很安心。”

林咏谊观察到，陈哲艺与合作多年的杨雁雁、许家乐沟通时直截了当。初入这个“电影家庭”的她，很欣赏这种不拐弯抹角的相处方式，“我不希望大家因为我是‘新人’就对我特别客气，我也想成为这个家庭的一分子。大家有话直说，出发点都是为了把电影拍好。”

最期待新加坡观众的观后感

《我们不是陌生人》2月在柏林影展举行全球首映，这也是林咏谊首次带着作品登上如此大型的国际舞台。放映期间，她听见现场观众不时抽泣，内心既感动又感激。

不过，相较于国际观众，她坦言更在意，也更紧张本地观众的反应，“因为这个故事映照着我们的生活，无论是滨海湾金沙、组屋，还是人物面对的处境，都是我们熟悉的日常。因此，我很期待新加坡观众看完电影后的反应。”