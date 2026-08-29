（综合讯）中国女星景甜代孕疑云延烧，富豪男友孙宇晨以一篇6000字长文《我的女友景甜》大爆恋情内幕，也意外掀开陆剧争番位（指影剧中的排名次序）内幕。

近年来陆剧男女主角，为了争谁才是“一番”，常互撕惨烈，粉丝也各为其主，彼此斗得你死我活。结果孙宇晨竟曝出景甜跟他说，剧组夫妻（指因戏生情上床的情侣），一进组四五十天，和男方白天拍戏，互撕番位，晚上亲热，相爱相杀，让他觉得太反人性了，“她说是啊，但只要拍完戏，不管之前上过多少次床，一切当做没发生。”让陆剧粉哗然。

网上出现《我的女友景甜》AI 短剧

随着风波持续发酵，目前网上已经出现多个版本的AI短剧，而且剧名直接就叫《我的女友景甜》，人物也比照孙宇晨和景甜，直接把孙宇晨的文字内容变成影片。

网上出现不同版本的《我的女友景甜》AI短剧。（互联网）

影片在网上引发讨论，网民留言：“AI效率太高了，这么火的剧本AI第一时间就能执行”、“这视频都能搞出来”、“我竟然一不小心看完了”。但也有人质疑是否涉及法律问题，“这种视频都制作并且公开发出来了，难道不怕惹官司吗？”

景甜三部新剧未播出

此外，景甜尚有三部陆剧尚未播出，分别是与张彬彬合作的《龙骨焚箱》，与张新成搭档的《待我醒来时》，以及与屈楚萧合演的《同心结》，播出是否受影响备受关注。

三部剧总预约量接近150万，其中最受期待的《龙骨焚箱》冲上热搜，网民喊话剧组赶快空降播出，担心景甜事件有负面影响，恐让戏播不成。而传出剧组为此连夜开会，甚至讨论换脸可能性。