（综合讯）《变形金刚》（Transformers ）粉丝熟悉的经典声音成为绝响！曾替博派领袖“擎天柱 ”（Optimus Prime）配音超过40年的加拿大传奇配音员彼得库伦 （Peter Cullen），26日在美国洛杉矶家中离世，享寿85岁。

家属及经纪人证实死讯，透露彼得库伦是在挚爱家人陪伴下安详离开，不过未公开他辞世原因。

库伦最早在1984年《变形金刚》系列动画献声，他低沉、稳重又充满威严的嗓音，赋予“擎天柱 ”灵魂和生命。2007年上映的《变形金刚》真人电影，他也应导演迈克尔贝的邀请回归，一直到2023年《变形金刚：万兽崛起》（Transformers: Rise of the Beasts ）仍是由他操刀。

除了“擎天柱 ”，彼得库伦也担任过《小熊维尼》系列“屹耳”(Eeyore)的声优，还曾替《霹雳游侠》（Knight Rider ）的反派KARR、电影《铁血战士》（Predator） 的怪物等角色献声。超过40年资历让他在2023年荣获儿童与家庭艾美奖终身成就奖肯定。